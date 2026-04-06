El Gobierno de Estados Unidos, bajo la dirección de Donald Trump, ya anunció su intención de financiar con hasta u$s 500 millones a un país emergente de Latinoamérica con el objetivo de potenciar su desarrollo estructural. A través de un programa económico que contempla fondos no reembolsables, se busca impulsar proyectos estratégicos y mejorar las relaciones bilaterales con la nación. El Gobierno norteamericano anunció la inclusión de Ecuador en el “programa compacto”, un proyecto promovido por la Corporación del Desafío del Milenio (MCC). Esta iniciativa tiene como objetivo financiar infraestructura a gran escala, reformas institucionales y modernización económica para mejorar la competitividad entre los países beneficiarios. Desde la Embajada de Estados Unidos en Ecuador, se subrayó que la decisión de incluir a Ecuador se basa en los avances en la estabilidad fiscal, las mejoras en la gobernabilidad y el fortalecimiento de la relación estratégica entre ambas naciones. Los montos desembolsados varían entre los u$s 300 millones y u$s 500 millones. A diferencia de otros mecanismos de financiamiento, no constituyen un préstamo ni generan deuda externa. Además, no producen intereses ni implican un compromiso de pago a futuro. Esta herramienta de cooperación resulta fundamental para el impulso de economías emergentes como la ecuatoriana. El directorio de la MCC, bajo la presidencia de Christopher Landau, subsecretario del Departamento de Estado, resaltó el compromiso de Ecuador con la seguridad regional y la prosperidad compartida. Al ser seleccionado para participar en el programa, Ecuador ingresará a una fase de diseño técnico que se extenderá por un periodo de entre 12 y 24 meses. Durante este tiempo, el Gobierno deberá llevar a cabo diversas tareas, tales como: El acceso a este tipo de donaciones sin compromiso financiero posiciona a Ecuador como uno de los principales referentes de la Latinoamérica. Analistas del programa destacan que el desembolso será fundamental para la inversión pública y la creación de puestos de trabajo. En la misma línea, refuerza el acuerdo bilateral entre ambos países y su compromiso para el desarrollo, la seguridad y el crecimiento sostenible. El Gobierno de Ecuador se prepara para iniciar un proceso de consulta con diversos sectores económicos y sociales para identificar las áreas prioritarias de inversión. Este enfoque participativo busca asegurar que los proyectos seleccionados respondan a las necesidades reales del país y generen un impacto positivo en la población.Además, se espera que la colaboración con la Corporación del Desafío del Milenio fortalezca la capacidad institucional del país. La implementación de reformas y la modernización de infraestructuras no solo beneficiarán la economía ecuatoriana, sino que también contribuirán a la estabilidad regional en un contexto global cada vez más competitivo.