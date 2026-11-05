La falta de empleo golpeaba con fuerza la rutina de un hombre que atravesaba momentos difíciles en su economía diaria. Sin embargo, un golpe de suerte inesperado transformó su realidad en cuestión de segundos cuando se enteró que había acertado los números del Quini 6 .

Para concretar la jugada, el apostador le pidió dinero prestado a su suegro y compró el ticket que podría cambiar su destino financiero para siempre, ya que los números seleccionados salieron sorteados y el pozo millonario de casi 2700 millones quedó en sus manos.

¿Cómo fue la apuesta que hizo millonario a un desempleado?

El sorteo se realizó en una agencia oficial donde el flamante ganador acertó todas las bolillas necesarias para llevarse el premio mayor. Así, el hombre pasó de no tener ingresos fijos a ganar el millonario pozo.

De esta forma, el hombre que estaba desmpleado y le pidió plata a su suegro para jugar al Quini 6 terminó ganando una fortuna que asciende a los $2.651 millones en total.

Por otra parte, la noticia se difundió rápidamente entre los vecinos y los empleados que vendieron el ticker ganador en la región. Aunque el ganador prefirió mantener el anonimato por razones de seguridad, la emoción del agenciero quedó registrada tras el millonario premio que .

La agencia donde se vendió el billete que volvió millonario al desempleado. Google Maps

La entrega del premio y los nuevos planes

La entrega del dinero se coordinó mediante los canales oficiales de la lotería para garantizar la seguridad del nuevo multimillonario. Con este panorama, el hombre ya planea cancelar sus deudas pendientes y buscar una vivienda propia para su familia .

Sin embargo, el hombre aseguró que mantendrá la prudencia necesaria para administrar la fortuna obtenida en el tradicional juego de azar. Por eso, el destino de gran parte de los fondos se destinará a inversiones seguras que garanticen tranquilidad a largo plazo.