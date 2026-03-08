El Quini 6 tendrá un nuevo sorteo este domingo XX de enero. En esta oportunidad, el pozo estimado llega a los $ 11.500 millones. De esa forma, este juego de azar tiene uno de los pozos más grandes del país. El sorteo se realizará desde las 21.15 en la sede de Lotería de la provincia de Santa Fe. La transmisión se puede seguir en vivo por: El Quini 6 es un juego de lotería argentino organizado por la Lotería de Santa Fe. Pertenece a la Caja de Asistencia Social de Santa Fe y se desarrolla desde 1988. Es uno de los sorteos más importantes del país por la magnitud de sus premios, especialmente cuando el pozo queda vacante y se acumula. Participar en el Quini 6 es muy simple: Los números se extraen de un bolillero mecánico, bajo la supervisión de escribanos públicos que garantizan la transparencia del proceso. Obtendrán premios aquellos cupones que posean los siguientes aciertos: Podés verificar los resultados oficiales en loteriasantafe.gov.ar. También están disponibles en agencias oficiales y medios especializados. La prescripción del juego opera a los 15 días corridos desde la fecha del sorteo. El derecho al cobro del premio prescribe con la caducidad del concurso. En caso de que la caducidad recayera en feriado o no laborable, automáticamente dicho término se traslada al día hábil siguiente. Al ser un juego cuyo premio depende de la recaudación, los montos que los miles de ganadores del Quini 6 a lo largo de la historia se llevaron a sus casas variaron. El récord máximo sigue fresco: en julio de 2021, un cordobés de Villa María retiró de la agencia $ 362.830.402. El afortunado ganador, cuya identidad no se hizo pública por motivos de seguridad, había acertado los 6 números, que fueron el 05, 19, 11, 41, 16-25.