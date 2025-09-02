Esta tienda liquida celulares con más del 50% de descuento y hasta 12 cuotas sin interés: cómo acceder

Para aquellos interesados en renovar su celular, existe una tienda que está rematando este producto en su página web con más del 50% de descuento. Además, estas rebajas se pueden combinar con 12 cuotas sin interés y promociones bancarias .

Se trata de la empresa de tecnología Frávega, en la que ofrecen grandes oportunidades de ahorrar en teléfonos de diferente gama. Los precios comienzan desde los $ 100.000 entre los más básicos y hay posibilidad de adquirir unidades a mitad de su valor.

¿Cómo acceder a los descuentos en celulares en esta tienda?

Las promociones en celulares están disponibles en el sitio oficial de Frávega y existen más de 1000 opciones para todos los presupuestos. En muchas de estas ofertas, cuentan con envío gratis hacia tu domicilio.

Entre los productos ofrecidos, la web cuenta con marcas reconocidas del mercado internacional, tal como Samsung, Apple, Motorola o Xiaomi, entre otras .

Todos los descuentos en celulares en esta tienda de tecnología