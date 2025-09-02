Esta tienda liquida celulares con más del 50% de descuento y hasta 12 cuotas sin interés: cómo acceder
Hay ofertas únicas en smartphones de marcas reconocidas desde los $ 100.000 y con la posibilidad de adquirirlo a mitad de precio.
Para aquellos interesados en renovar su celular, existe una tienda que está rematando este producto en su página web con más del 50% de descuento. Además, estas rebajas se pueden combinar con 12 cuotas sin interés y promociones bancarias.
Se trata de la empresa de tecnología Frávega, en la que ofrecen grandes oportunidades de ahorrar en teléfonos de diferente gama. Los precios comienzan desde los $ 100.000 entre los más básicos y hay posibilidad de adquirir unidades a mitad de su valor.
¿Cómo acceder a los descuentos en celulares en esta tienda?
Las promociones en celulares están disponibles en el sitio oficial de Frávega y existen más de 1000 opciones para todos los presupuestos. En muchas de estas ofertas, cuentan con envío gratis hacia tu domicilio.
Entre los productos ofrecidos, la web cuenta con marcas reconocidas del mercado internacional, tal como Samsung, Apple, Motorola o Xiaomi, entre otras.
Todos los descuentos en celulares en esta tienda de tecnología
- Samsung Galaxy S25 Ultra 6.9 5g 512gb 12gb Ram: $ 2.899.999 con 52% de descuento. Antes: $ 6.050.000.
- Quantum UP32 5" Rojo 32GB Android 10: $ 133.099 con 51% de descuento. Antes: $ 270.777
- Samsung SM-A165M/DS Galaxy A16 128Gb/6Gb Gray: $ 1.000.000 con 50% de descuento. Antes: $ 2.000.000
- Samsung SM-A165M/DS Galaxy A16 4GB/128GB Black: $1.000.000 con 50% de descuento. Antes: $ 2.000.000
- Quantum Q-test 5,45" Octa-core 32/1gb Android 11 Violeta: $ 99.999 con 26% de descuento. Antes: $ 134.999
- TCL 501 64/2GB Glacial Blue: $ 109.998,99 con 32% de descuento y hasta 3 cuotas sin interés. Antes: $ 159.999
- Apple iPhone 11 64GB Black: $ 999.900 con 20% de descuento. Antes: $ 1.249.875
- IPhone 16 Pro Max 256gb: $ 2.999.999 con 48% de descuento. Antes: $5.807.997,58
- Apple Iphone 15 128GB: $ 1.899.999 con 47% de descuento. Antes: $ 3.580.700
- iPhone 16 Pro de 512GB: $ 3.437.850 con 36% de descuento y hasta 6 cuotas sin interés. Antes: $ 5.411.997
- iPhone 16 Pro Max 256 GB - Desierto: $ 3.449.990 con 31% de descuento y hasta 9 cuotas sin interés. Antes: $ 4.999.990.
- iPhone 13 128 GB - Medianoche: $ 2.049.990 con 11% de descuento y hasta 12 cuotas sin interés. Antes: $ 2.299.990
- Motorola Moto G05 64GB/4GB Verde: $ 159.998,99 con 37% de descuento. Antes: $ 249.999
- Motorola Moto Razr 60 Ultra 1TB/12GB Verde: $ 1.959.998,99 con 21% de descuento. Antes: $ 2.459.999
- Xiaomi 15 Ultra 5G 1TB 16GB RAM 6.73 pulgadas: $ 4.207.500 con 12% de descuento. Antes: $ 4.781.250
- Xiaomi 15 Ultra 5G 512GB 16GB Blanco: $ 3.613.612 con 20% de descuento y hasta 12 cuotas sin interés. Antes: $ 4.499.999.
