Esta es la planta que ahuyenta a los mosquitos y es considerada un repelente natural

Algunas plantas pueden ser una solución efectiva para problemas cotidianos en el hogar. Esta planta en particular se destaca por su capacidad para ahuyentar a los mosquitos.

Gracias a sus propiedades naturales, actúa como un repelente natural contra los mosquitos. Además de esta función, tiene diversos usos adicionales, como aromatizar el ambiente, servir de desinfectante y aportar beneficios terapéuticos.

A continuación, te contamos cómo aprovechar al máximo sus múltiples aplicaciones.

La planta que es un repelente natural y ahuyenta a los mosquitos

El eucalipto es un árbol de hoja perenne que puede superar los 60 metros de altura.

Es ampliamente reconocido por sus beneficios medicinales, como también por sus propiedades como repelente natural contra los mosquitos.

Esta eficacia se debe principalmente al cineol, también conocido como eucaliptol, un compuesto químico presente en sus hojas que emite un aroma fuerte y penetrante.

El eucalipto es valorado por sus propiedades medicinales y su capacidad para repeler insectos gracias a su aroma penetrante (Fuente: Pixabay)

Este aroma, que resulta agradable para las personas, desorienta a los mosquitos, ya que interfiere con su capacidad para detectar el dióxido de carbono emitido por los humanos. Además, el aceite esencial de eucalipto contiene terpenos, lo que refuerza su acción repelente.

Estos componentes hacen de esta planta una opción natural y eficaz para combatir a los mosquitos, razón por la cual la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha reconocido su potencial en la prevención de enfermedades transmitidas por insectos.

El estudio Comparative Laboratory and Field Evaluation of Repellent Formulations Containing Deet and Lemon Eucalyptus Oil Against Mosquitoes (Australia) publicado en la Journal of the American Mosquito Control Association demostró que una mezcla con un 32 % de aceite de eucalipto de limón da una protección casi total contra mosquitos por 3 horas.

El aroma del aceite de eucalipto, aunque agradable para las personas, desorienta a los mosquitos al interferir con su detección del dióxido de carbono (Fuente: Freepik)

¿Cómo preparar un repelente de mosquitos con eucalipto?

Elaborar un repelente natural contra mosquitos en casa es sencillo y efectivo. Solo necesitás seguir esta fórmula recomendada por investigadores de la Universidad Estatal de Nuevo México: