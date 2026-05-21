La ministra de Industria, Energía y Minería, Fernanda Cardona, anunció este jueves que la empresa forestal brasileña Braspine realizará una inversión de 250 millones de dólares para construir una planta de procesamiento de pino en el departamento de Rivera.

Se trata de la primera instalación industrial de la compañía fuera de Brasil en sus 23 años de actividad, y el proyecto marcará un hito para la industria forestal nacional y la economía regional.

Según informó la cartera, la planta contará con distintas fases industriales que incorporarán tecnología para el procesamiento de la madera nacional. Las obras están previstas para comenzar durante el transcurso de este año. En una primera etapa, la planta dará empleo a aproximadamente 150 trabajadores, cifra que se ampliará a más de 400 personas en su pico de funcionamiento.

Cardona valoró la inversión como “una muy buena noticia” y subrayó la relevancia de generar fuentes de trabajo en el norte del país. “Vamos a tener empleo en el norte, que tanto se necesita”, señaló la ministra, quien además destacó el interés del gobierno por la descentralización territorial y las medidas orientadas a fomentar el empleo en regiones fuera del eje metropolitano.

La titular de Industria, Energía y Minería calificó la decisión de Braspine como “un guiño más a la confianza a la institucionalidad de Uruguay y del gobierno” y precisó que la concreción de la inversión es fruto de un trabajo sostenido y silencioso iniciado en septiembre del año pasado. El proyecto implica no solo una inyección de capital extranjera, sino también la posibilidad de dinamizar cadenas productivas locales vinculadas a la silvicultura, la industria maderera y servicios complementarios en Rivera y zonas aledañas.

Representantes del gobierno y del sector privado prevén que la planta aporte valor agregado a la madera nacional, promoviendo tecnología y capacitación, aunque aún restan definir detalles técnicos y contractuales de ejecución, plazos precisos de obra y la integración de proveedores locales en la cadena logística.

La confirmación de la inversión abre además la puerta a nuevas oportunidades de desarrollo regional y a un mayor protagonismo del norte en la economía nacional.