Tramontina, la marca brasileña conocida por sus productos de cocina, inauguró en México su primera fábrica, que se especializará en sartenes de aluminio para el mercado mexicano, pero en un plan de inversión de tres años, la empresa invertirá en el país más de MXN $500 millones. En entrevista con El Cronista, Adilson Formenti, director general de Tramontina de Mèxico, aseguró que para el desarrollo de la planta en México se destinaron hasta el momento MXN $60 millones, misma que se especializará en sartenes de aluminio, y contará con una capacidad de producción inicial de 100 mil unidades mensuales, mismos que se concentrarán en el mercado mexicano. La inversión en la planta, ubicada en Lerma, Estado de México, generó 20 empleos, y tiene capacidad de duplicar su producción con un turno adicional, debido a que la planta cuenta con una alta automatización. En México, dijo el directivo, la empresa ha generado más de 400 empleos directos e indirectos. Tramontina cuenta con una larga trayectoria en México, que abarca 29 años, y la inversión anunciada, según el director general para México, es una muestra de la confianza que tiene la empresa en el país. “Conocemos la dinámica y estamos muy contentos con el crecimiento que tiene México, o sea, es un crecimiento quizá no muy exponencial, pero es frecuente. México siempre tiene una economía muy dinámica. Para compararlo con la región toda de Latinoamérica, entonces México marca mucho la pauta. México y Brasil son las dos principales economías de Latinoamérica y tiene mucha sinergia. Y también estamos aquí cerca de Estados Unidos, donde es un gran mercado para Latinoamérica también y donde hay posibilidades futuras. Entonces, sí, la confianza es plena en México”, afirmó. Otros factores que impulsan la confianza de Tramontina en México son la capacidad de infraestructura, la proveeduría y la logística. Además, aseguró que la marca espera duplicar su market share en los próximos 5 años. Adilson Formenti añadió que la inversión de MXN $500 millones no se limita a la planta, pues la empresa también cuenta con Showrooms, que consisten en tiendas especializadas donde exhiben sus productos para la restaurantería. Este concepto, presente en Monterrey, Cancún, y un tercero que se inaugurará en Ciudad de México en mayo,cuenta con presentaciones de los productos para los interesados en hacer compras para empresas que buscan utensilios de uso rudo. La mayor parte de la inversión (MXN $350 millones) se concentrará en el centro logístico que se construirá en Lerma, con una extensión de 30 mil metros cuadrados. “Es un centro logístico muy eficiente, adecuado a nuestras necesidades para mejorar la eficiencia del servicio junto a los clientes”, dijo. Finalmente, la inversión se cierra con las oficinas corporativas en Huixquilucan, Estado de México, donde está la nueva sede de Tramontina en México.