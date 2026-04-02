En miles de cocinas españolas, plantas como el laurel y el romero son fundamentales para darle un toque especial a una variedad de platillos. Además, ofrecen propiedades sorprendentes. Infusionados juntos, ambos pueden convertirse en aliados para nuestro bienestar, mejorando aspectos clave de la salud digestiva, mental y emocional. Con solo un par de hojas y una ramita, podemos obtener enormes beneficios que van desde la mejora de la memoria hasta la reducción de la inflamación. El romero (Rosmarinus officinalis) y el laurel son plantas muy utilizadas en la gastronomía. Sin embargo, su valor también se encuentra en sus múltiples beneficios para la salud. Infusionados en conjunto, estos ingredientes se convierten en una mezcla poderosa que favorece la digestión y alivia la ansiedad. El romero, por ejemplo, está relacionado con la reducción de la inflamación y la mejora del equilibrio bacteriano intestinal, según un estudio publicado en la National Library of Medicine de los Estados Unidos. Además, el romero tiene propiedades analgésicas y antiinflamatorias que ayudan a reducir la sensación de malestar. También fortalece la memoria, ayuda a combatir el estrés y contribuye a un mejor rendimiento cognitivo, haciendo que esta planta se convierta en una opción ideal para aquellos que buscan mantener la mente activa y libre de preocupaciones. Preparar una infusión con estos dos ingredientes es sencillo. Aquí te dejamos una receta fácil para disfrutar de sus propiedades: Antes de realizar o modificar un plan alimenticio, se recomienda consultar con un especialista.