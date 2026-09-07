Confirmado: Decretaron feriado el miércoles 16 de septiembre y habrá un descanso obligatorio para todo México

La segunda semana de septiembre tendrá dos jornadas especiales en distintos puntos de la provincia de Buenos Aires, ya que quedarán suspendidas todas las actividades por asuetos locales el martes 8 y miércoles 9 de septiembre.

Según mantienen confirmadas algunas entidades públicas, como el Banco Provincia, las jornadas no laborables contemplan un cese de funciones tanto en las sucursales bancarias como en la administración pública.

Las medidas responden a celebraciones patronales de cada municipio y forman parte del calendario de días no laborables locales de septiembre. Sin embargo, el alcance no es igual para trabajadores, organismos públicos y establecimientos educativos.

San Pedro tendrá un día no laborable este martes 8 de septiembre

En San Pedro, el martes 8 de septiembre fue establecido como jornada no laborable mediante el Decreto 0625/2026. La fecha coincide con la celebración de Nuestra Señora del Socorro, patrona de la ciudad.

La disposición alcanza directamente a la Administración Pública Municipal. Además, invita a organismos provinciales y nacionales, junto con comercios, industrias y otras actividades privadas, a adherir al asueto.

Oficial | Declaran jornada no laborable en San pedro y San Fernando el próximo 8 y 9 de septiembre, respectivamente. (Foto: IA)

Entre los puntos principales de la medida se encuentran:

Administración municipal: asueto .

Organismos provinciales y nacionales: pueden adherir.

Sector privado: la adhesión es optativa .

Servicios esenciales: mantienen guardias y atención de urgencias.

Por qué hay feriado el miércoles 9 en San Fernando

Por su parte, la celebración de Nuestra Señora de Aránzazu es una de las fechas tradicionales del distrito.

Durante esa jornada, la Administración Pública y el Banco Provincia tienen previsto interrumpir la atención habitual en el distrito. Para las actividades privadas, el descanso tiene carácter optativo según cada empleador.

De esta manera, San Pedro y San Fernando tendrán jornadas especiales en días consecutivos, pero no constituyen un feriado nacional ni un descanso automático para todos los bonaerenses.

En el caso de las escuelas, las familias deberán verificar la situación particular de cada establecimiento.