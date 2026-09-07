Comienza el Servicio Militar para los nacidos en 2008: estas personas serán reclutadas por las Fuerzas Armadas

Durante septiembre, los jóvenes que cumplen 18 años y pertenecen a la generación 2008 podrán iniciar el proceso de incorporación a las Fuerzas Armadas, siempre que cumplan con las condiciones establecidas y superen las instancias de admisión.

La convocatoria forma parte del esquema de Servicio Militar Voluntario y no significa el regreso de la antigua conscripción obligatoria.

Los interesados deben realizar el proceso de inscripción y atravesar un curso de admisión antes de ser incorporados formalmente.

Servicio Militar: quiénes pueden ingresar en septiembre

La convocatoria alcanza a ciudadanos argentinos que cumplan con los requisitos establecidos para incorporarse como soldados voluntarios.

Entre las condiciones generales figuran tener entre 18 y 24 años al momento del inicio de la instrucción, ser argentino nativo, por opción o naturalizado, ser soltero y contar con los estudios primarios aprobados.

A su vez, los aspirantes deben superar el examen psicofísico y aprobar el curso de admisión correspondiente. La normativa establece que cada Fuerza puede determinar las características y duración de la instrucción dentro de los parámetros previstos.

Nacidos en 2008: qué deben hacer para ingresar

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Los jóvenes nacidos en 2008 cumplen 18 años durante este año y forman parte del grupo que puede acceder al Servicio Militar Voluntario si reúne las condiciones exigidas.

El proceso no implica una incorporación automática. Los interesados deben completar la inscripción, presentar la documentación solicitada y superar las distintas etapas de selección antes de ser dados de alta.

Entre la documentación requerida se encuentra el DNI , la partida de nacimiento, el certificado de estudios alcanzados y la constancia de CUIL.

El compromiso que deberán firmar los jóvenes

Uno de los puntos centrales del nuevo esquema es el compromiso de servicio. Una vez aprobado el curso de admisión, el voluntario es dado de alta y debe firmar un compromiso por un período inicial de dos años.

Al finalizar ese período, la continuidad no es automática: para permanecer en actividad se debe manifestar la voluntad de renovar el compromiso y cumplir con las condiciones establecidas por la Fuerza correspondiente.

La reglamentación vigente también contempla que, para acceder al alta efectiva luego del período inicial, el personal debe cumplir determinadas condiciones, entre ellas haber finalizado sus estudios secundarios.

En casos excepcionales, pueden existir renovaciones adicionales bajo las condiciones previstas por la normativa.

Qué beneficios reciben quienes ingresan a las Fuerzas Armadas

El Servicio Militar Voluntario no contempla únicamente la instrucción militar. Los soldados reciben capacitación, educación y formación para desarrollar tareas dentro de las unidades de las Fuerzas Armadas.

También cuentan con sueldo mensual, aguinaldo, aportes jubilatorios, asistencia sanitaria y obra social mientras permanecen en servicio. Además, pueden acceder a capacitación en oficios y competencias laborales que pueden resultar útiles una vez finalizada su permanencia.