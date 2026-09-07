No hay clases el martes 8 de septiembre.

Los estudiantes de algunas escuelas de la Provincia de Buenos Aires tendrán un día extra de descanso por una medida de fuerza impulsada por los docentes.

Los gremios del sector anunciaron un paro provincial que se extenderá al martes 8 de septiembre. Por esta razón, las instituciones educativas suspenderán las clases durante ambas jornadas.

Paro docente el martes 8 de septiembre: quiénes no tendrán clases

La medida de fuerza fue anunciada para el lunes 7 y martes 8 de septiembre y tendrá alcance provincial. Sin embargo, no significa que absolutamente todas las escuelas bonaerenses deban cerrar sus puertas.

Según la información difundida por AMpBA, el paro tendrá impacto en aquellos establecimientos donde trabajen docentes afiliados a la asociación sindical.

El anuncio también alcanza a General Pueyrredon, por lo que algunas escuelas de Mar del Plata podrían verse afectadas por el cese de actividades.

¿Por qué hay paro docente en la Provincia de Buenos Aires?

El nuevo paro se produce en medio del conflicto salarial docente que atraviesa a la Provincia de Buenos Aires.

El aumento acordado para los trabajadores bonaerenses es del 7% escalonado, mientras que durante septiembre se percibirá el tramo correspondiente al incremento del 2% acordado para agosto.

Desde AMpBA cuestionaron fuertemente ese porcentaje y señalaron que representa un incremento insuficiente frente a sus reclamos.

La asociación reclama, además, un salario mínimo, vital y móvil de $2.800.000 y sostiene que la medida forma parte de una continuidad del plan de lucha docente.