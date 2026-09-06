Octubre traerá una nueva jornada de descanso para millones de ciudadanos. La fecha permitirá disfrutar de otro fin de semana largo en todo el país (Fuente: edición propia).

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El calendario oficial de Colombia ya contempla un nuevo feriado nacional que beneficiará a trabajadores, estudiantes y familias durante el mes de octubre: la celebración del Día de la Raza el lunes 12, generando así un puente festivo que extenderá el descanso durante tres días consecutivos.

La fecha es una de las más esperadas por sectores como el turismo, el comercio y el transporte, debido al incremento de viajes y actividades recreativas que suelen registrarse durante los fines de semana largos.

¿Por qué el lunes 12 de octubre será feriado?

El lunes 12 de octubre será festivo por la conmemoración del Día de la Raza o también denominado Día de la Diversidad Étnica y Cultural en Colombia.

Si bien la fecha se conmemora originalmente el 12 de octubre, de acuerdo con las reglas de traslado establecidas por la Ley 51 de 1983, cuando corresponde, puede convertirse en un día festivo trasladable.

De esta manera, los colombianos podrán disfrutar de un nuevo fin de semana largo que irá desde el sábado 10 hasta el lunes 12 de octubre.

El Gobierno decretó que el lunes será feriado y los trabajadores tendrán un nuevo fin de semana largo.

¿Quiénes tendrán descanso durante el feriado del 12 de octubre?

El descanso aplica para la mayoría de trabajadores que cuentan con contrato laboral formal y que habitualmente descansan los días festivos establecidos por la ley colombiana.

Asimismo, las instituciones educativas públicas y privadas suelen suspender actividades académicas durante estas jornadas, mientras que entidades públicas ajustan sus horarios de atención de acuerdo con la programación oficial.

Sin embargo, sectores esenciales como salud, seguridad, transporte, hotelería, restaurantes y algunos comercios podrán mantener operaciones normales debido a la naturaleza de sus servicios.

¿Cómo se paga trabajar durante el feriado del lunes 12 de octubre?

Los empleados que deban laborar durante el festivo tienen derecho a recibir la remuneración correspondiente establecida por la legislación laboral colombiana.

En términos generales, el trabajo realizado en un día festivo genera un recargo adicional sobre el valor ordinario de la jornada. Si además se presentan horas extras, estas deberán liquidarse con los porcentajes adicionales que correspondan según el horario y las condiciones del servicio prestado.

Por esta razón, muchas empresas organizan previamente los turnos para garantizar el cumplimiento de la norma y evitar inconvenientes en la liquidación de nómina.

¿Qué festivos restan en 2026?

Después del festivo de octubre, el calendario nacional contempla las siguientes jornadas de descanso obligatorio: