En el marco de las celebraciones por sus 90 años de historia, Cerro Catedral anunció un programa especial de beneficios para la comunidad local.

El emblemático centro de esquí de San Carlos de Bariloche habilitó una propuesta para que residentes de la zona accedan a pases de iniciación de manera totalmente gratuita durante septiembre , buscando promover la práctica de deportes de nieve entre quienes viven cerca de la montaña.

La iniciativa estará vigente del 11 al 30 de septiembre y prevé un cupo diario de 100 pases diarios sin cargo, destinados a que los beneficiarios puedan dar sus primeros pasos en las pistas del cerro.

Quiénes pueden acceder al beneficio y qué servicios incluye

La promoción está dirigida de forma exclusiva a los residentes de San Carlos de Bariloche y Dina Huapi. Quienes soliciten el beneficio recibirán el acceso completo al Pase Iniciación , que contempla:

Medios de elevación incluidos: Permite el uso del medio de elevación Play Park y el ascenso por la telesilla.

Documentación requerida: Al momento de presentarse en la boletería del cerro, los beneficiarios deberán exhibir el DNI original y una fotocopia del mismo donde conste el domicilio en las localidades habilitadas.

Menores de edad: Los niños de 0 a 5 años no necesitan reservar turno previamente y pueden presentarse directamente en boletería con la documentación correspondiente.

Para aumentar la producción de nieve, Cerro Catedral tiene previsto incorporar un reservorio de agua.

Cómo solicitar los turnos y fechas clave de reserva

Para acceder a uno de los 100 cupos diarios disponibles, los interesados deberán gestionar su lugar de manera digital a través del sitio web oficial.

Las reservas se habilitarán a partir del 9 de septiembre y deberán solicitarse con un mínimo de 48 horas de anticipación a la fecha elegida para esquiar.

Desde la organización remarcaron la importancia de cumplir con los plazos de reserva previa para garantizar la disponibilidad en las pistas.

Nueve décadas de historia ligadas a la comunidad barilochense

El aniversario del Cerro Catedral repasa la trayectoria de un complejo que comenzó a gestarse en la década de 1930, cuando Parques Nacionales convocó al austríaco Hans Nöbl para evaluar el potencial de la zona como centro de deportes de invierno.

Con la realización de las primeras competencias en 1938 y la puesta en marcha del primer Cable Carril en 1950, el cerro se consolidó como uno de los polos turísticos y deportivos más destacados de la región .

A lo largo de los años, el centro llevó adelante un Plan Maestro de modernización que incluyó la incorporación de conectividad por fibra óptica, la instalación de nieve técnica para garantizar el estado de las pistas y la implementación de sistemas de prevención de avalanchas como Obelx, afianzando la infraestructura para las próximas generaciones.