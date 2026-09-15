La Ley de Tránsito establece límites especiales de velocidad en zonas donde circulan peatones y en determinados puntos de riesgo.

Excederlos puede generar una multa y, si el conductor acumula otras infracciones, también puede impactar directamente en el scoring de la licencia.

El sistema argentino comienza con 20 puntos y los conductores pueden perderlos progresivamente cuando cometen faltas contempladas por la normativa. Si el puntaje llega a cero, se activa la inhabilitación para conducir.

Exceso de velocidad: cuándo rige el límite de 20 km/h

El límite de 20 km/h funciona como velocidad precautoria en determinados lugares, entre ellos pasos a nivel sin barreras ni semáforos y sectores próximos a establecimientos escolares, deportivos o de gran afluencia de personas mientras estén funcionando.

Por eso, no significa que exista un límite general de 20 km/h para todas las calles del país . La velocidad máxima depende del tipo de vía y de la señalización correspondiente.

Scoring argentino: cuándo pueden suspender la licencia

Imagen ilustrativa ChatGPT

El exceso de velocidad puede provocar una quita de puntos dentro del sistema de scoring. La cantidad depende de la infracción y de cuánto se haya superado el límite permitido.

La situación se vuelve más grave cuando el conductor ya tiene otros descuentos acumulados. Si finalmente pierde los 20 puntos, se activa la inhabilitación para conducir.

La primera pérdida total de puntos implica una suspensión de 60 días. En reincidencias, el período puede aumentar.

¿Superar los 20 km/h suspende automáticamente la licencia?

Exceder los 20 km/h en una zona donde ese sea el límite puede generar una multa y una quita de puntos, pero la licencia no se suspende automáticamente por una sola infracción.

La suspensión se produce cuando las distintas infracciones acumuladas llevan al conductor a perder todos los puntos del scoring .

Por eso, quienes ya tienen antecedentes de tránsito deben prestar especial atención: una nueva infracción por exceso de velocidad puede acercarlos a la pérdida total del scoring y a la suspensión de la licencia.