En la Ciudad de México, la licencia de conducir puede ser suspendida o cancelada cuando el titular incurre en determinadas conductas previstas por la Ley de Movilidad. Sin embargo, la legislación distingue entre una suspensión temporal y una cancelación definitiva.

El artículo 67 establece las causas por las que la Secretaría de Movilidad puede cancelar de forma definitiva una licencia o permiso para conducir. Entre ellas se encuentran determinadas sanciones por conducir en estado de ebriedad, cometer infracciones bajo los efectos de sustancias y acumular dos suspensiones.

La misma disposición contempla otros supuestos relacionados con la documentación presentada para obtener la licencia y con hechos de tránsito que, por negligencia, impericia, falta de cuidado o irresponsabilidad, provoquen lesiones que pongan en peligro la seguridad o la vida de los usuarios.

Cuándo se cancela definitivamente la licencia

El artículo 67 señala que la cancelación definitiva puede aplicarse cuando el titular es sancionado por segunda vez en un año por conducir bajo los efectos del alcohol o narcóticos, o por tercera ocasión en un periodo de tres años por esa misma conducta.

También contempla la cancelación cuando se comete una infracción bajo la influencia de estupefacientes, psicotrópicos u otras sustancias tóxicas, cuando existen dos sanciones de suspensión, o cuando se comprueba que la información o los documentos utilizados para obtener la licencia son falsos o están alterados.

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Cuando se suspende la licencia

El artículo 68 establece una consecuencia diferente. La Secretaría debe suspender temporalmente la licencia o permiso, por un periodo de seis meses a tres años, cuando el conductor acumula tres infracciones a la Ley de Movilidad o sus reglamentos en el transcurso de un año.

Ese plazo aparece en el artículo 67 para un supuesto específico: la tercera sanción por conducir en estado de ebriedad.

El artículo 68 también contempla la suspensión temporal cuando el conductor causa daños a terceros o a sus bienes y no los resarce, además de determinados periodos de suspensión relacionados con sanciones por conducir en estado de ebriedad.