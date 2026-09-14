Es oficial | Por orden de la Ley de Tránsito, se quedarán con la licencia de conducir de todas las personas que cambiaron un dato del documento y no lo informaron

La Ley de Tránsito establece una obligación que muchos conductores pueden pasar por alto y que puede no solo dejar sin validez su licencia para conducir sino también conducir a una retención.

La normativa indica que cualquier cambio en los datos consignados en la licencia debe ser informado oportunamente a la autoridad correspondiente.

Si la modificación no se denuncia dentro del plazo establecido, la licencia puede caducar y dejar de tener validez.

Además, la Ley de Tránsito contempla específicamente qué ocurre cuando un conductor circula con una licencia que caducó por no haber informado un cambio de datos.

Qué dice la Ley de Tránsito sobre el cambio de datos de la licencia

El artículo 18 de la Ley Nacional de Tránsito 24.449 establece que los titulares de una licencia deben informar a la brevedad cualquier modificación de los datos consignados en ella.

La reglamentación establece que, si el cambio no es denunciado, la licencia pierde su validez a los 90 días de producido el cambio.

Por eso, quienes hayan modificado alguno de los datos que figuran en su licencia deben realizar la actualización correspondiente para evitar que la habilitación quede caducada.

Qué pasa si no se informa el cambio dentro de los 90 días

La normativa vigente indica que el titular de una licencia de conducir debe informar a la brevedad todo cambio de los datos consignados en ella, con el objetivo de actualizar la licencia digital. Ilustración El Cronista Audiencias

El punto central para los conductores está en el plazo establecido por la normativa. Si pasan 90 días desde el cambio de datos sin que este haya sido informado, la licencia deja de tener validez.

La situación puede tener consecuencias concretas durante un control de tránsito, ya que la autoridad puede verificar que la licencia presentada ha caducado por un cambio de datos que no fue denunciado oportunamente.

En ese caso, la Ley Nacional de Tránsito establece expresamente qué debe hacer la autoridad encargada del control.

El artículo 72, inciso b), punto 2, establece que la autoridad de comprobación o aplicación debe realizar la retención preventiva de las licencias habilitantes cuando estas hayan caducado por cambio de datos no denunciados oportunamente.

Cuándo pueden retener la licencia de conducir

La retención preventiva está contemplada dentro del artículo 72 de la Ley Nacional de Tránsito.

No se trata únicamente de una posibilidad vinculada con cambios de datos, sino de una medida prevista para distintas situaciones.

Entre los casos en los que la autoridad puede retener una licencia se encuentran:

Cuando la licencia está vencida .

Cuando caducó por un cambio de datos no denunciado oportunamente .

Cuando no respeta los límites de edad correspondientes.

Cuando fue adulterada o existe una violación evidente de los requisitos establecidos.

Cuando existe una disminución evidente de las condiciones psicofísicas exigidas.

Cuando el titular se encuentra inhabilitado o suspendido para conducir.

Por lo tanto, el cambio de datos no informado tiene una consecuencia concreta prevista por la propia Ley de Tránsito: una vez que la licencia caduca, puede ser retenida preventivamente durante un control.

La obligación alcanza a quienes tengan información modificada en su licencia y todavía no hayan realizado la actualización correspondiente.

Por eso, ante un cambio de datos, lo recomendable es informarlo dentro del plazo establecido y evitar circular con una licencia que haya perdido su validez.