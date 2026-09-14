Pisar el acelerador de más no es solo una multa: el exceso de velocidad es la infracción que más puntos puede sumar de una sola vez, y cuando el exceso es grande, puede llevar directamente a la pérdida de la licencia de conducir.

A través del sistema de puntos, el Departamento de Vehículos Motorizados (DMV) evalúa el historial de cada conductor y, según cuánto se haya superado el límite, puede iniciar el proceso de suspensión del permiso.

Cuántos puntos suma el exceso de velocidad

En Nueva York, uno de los estados con el sistema de puntos más estricto, la cantidad de puntos depende de cuántas millas por hora (mph) se superó el límite. La escala es la siguiente:

Hasta 10 mph (unos 16 km/h) por encima: 3 puntos

De 11 a 20 mph (18 a 32 km/h): 4 puntos

De 21 a 30 mph (34 a 48 km/h): 6 puntos

De 31 a 40 mph (50 a 64 km/h): 8 puntos

Más de 40 mph (más de 64 km/h): 11 puntos

Como se ve, cuanto mayor es el exceso, más rápido se acumulan los puntos.

Superar el límite por más de 40 mph (más de 64 km/h) suma directamente 11 puntos, suficientes para disparar la posible suspensión. Archivo El Cronista

El Gobierno quitará la licencia de todos los que hayan excedido la velocidad permitida por 64 km/h

El DMV puede suspender o revocar la licencia cuando un conductor acumula 11 puntos o más en 24 meses. Y el exceso de velocidad es la única infracción común capaz de llegar a ese número con una sola multa: superar el límite por más de 40 mph (más de 64 km/h) suma directamente 11 puntos, suficientes para disparar la audiencia y la posible suspensión sin necesidad de ninguna otra falta.