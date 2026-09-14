La freidora de aire se consolidó en los últimos años como el electrodoméstico estrella para quienes buscan cocin a r de m a ner a más s a lud a ble reduciendo el uso de m a teri a gr a s a .

Sin embargo, su elevado costo inicial y el espacio que ocupa en la mesada llevaron a rescatar una técnica tradicional que no requiere electricidad ni tecnología sofisticada.

La plancha de hierro fundido (o en su defecto, una asadera de metal pesado combinada con el calor del horno convencional) se presenta como la solución clásica capaz de superar la textura crujiente de las freidoras modernas sin agregar una sola gota de aceite.

El principio térmico para lograr el dorado perfecto

El secreto para alcanzar una crocantez superior reside en la retención y conducción del calor que ofrecen los materiales densos como el hierro o el acero grueso.

A l prec a lent a r estos utensilios a temper a tur a s elev a d a s antes de introducir los alimentos, se genera un choque térmico inmediato sobre la superficie de la papa.

Este proceso evapora la humedad exterior de forma acelerada, sellando el almidón natural de la hortaliza y creando una capa crujiente por fuera sin necesidad de impregnarla en aceite.

A diferencia de la circulación de aire caliente de los pequeños electrodomésticos, que en ocasiones tiende a secar la comida en lugar de dorarla de manera uniforme, la transferencia directa de calor desde una base pesada carameliza los azúcares naturales del alimento, garantizando una textura crocante por fuera y tierna por dentro.

Cómo aplicar la técnica paso a paso en la cocina

Para aprovechar al máximo este método sin usar materia grasa, el procedimiento comienza cortando las papas con su piel para hervirlas en agua con sal durante solo cinco minutos, un precocido breve que ablanda la superficie y libera almidón extra.

Luego se escurren y secan por completo con un paño limpio, agitándolas suavemente dentro del recipiente para raspar los bordes de cada trozo, logrando que esa superficie rugosa sea la que se transforme en la capa crocante.

El paso fundamental consiste en introducir la plancha o bandeja de hierro vacía al horno a 220 °C durante al menos diez minutos antes de colocar los alimentos.

Finalmente, se distribuyen las papas sobre la superficie bien caliente sin encimarlas y se hornean durante 25 a 30 minutos, girándolas a mitad del proceso para garantizar un dorado parejo en todas sus caras.