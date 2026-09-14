La Ley Nacional de Tránsito establece una serie de condiciones que todos los vehículos deben cumplir para poder circular de manera segura.

Los conductores que incumplan estas exigencias pueden recibir multas y perder puntos en su licencia.

Cuando las infracciones se acumulan y el conductor llega a cero puntos, se activa el régimen de inhabilitación previsto por el sistema de scoring.

Por eso, circular con un vehículo que no reúne las condiciones de seguridad exigidas puede terminar afectando la vigencia del registro.

Qué dice la Ley de Tránsito sobre la seguridad de los vehículos

La Ley 24.449 establece que los vehículos deben cumplir determinados requisitos de seguridad antes de circular por la vía pública.

Entre las exigencias se encuentran el correcto funcionamiento de los frenos, la dirección y la suspensión , además de condiciones adecuadas para los neumáticos, las luces, los sistemas de seguridad y otros elementos esenciales.

El conductor también tiene la responsabilidad de verificar, antes de ingresar a la vía pública, que tanto él como el vehículo se encuentren en las condiciones de seguridad exigidas por la normativa.

Qué vehículos pueden quedar fuera de circulación

La normativa contempla la posibilidad de retener vehículos que no cumplan con las exigencias de seguridad reglamentarias.

La medida puede mantenerse hasta que se repare el defecto cuando la falla represente un peligro cierto para la seguridad del tránsito.

Entre los aspectos que pueden ser controlados se encuentran los sistemas de frenado, dirección, suspensión, neumáticos, iluminación y otros dispositivos obligatorios .

Por eso, no se trata de un único modelo de vehículo alcanzado por la medida, sino de aquellos que circulen sin cumplir las condiciones técnicas y de seguridad correspondientes.

Cuántos puntos se descuentan por estas infracciones

Imagen ilustrativa ChatGPT

El sistema de scoring otorga inicialmente 20 puntos a cada conductor. Las infracciones previstas por la normativa generan descuentos que reducen ese saldo.

Entre las faltas relacionadas con el estado del vehículo, el régimen contempla una quita de 5 puntos por circular sin los sistemas de seguridad originales en buen estado de funcionamiento.

La situación puede agravarse cuando el conductor acumula otras infracciones, ya que los descuentos se suman hasta agotar el crédito disponible.

Cuándo pueden inhabilitar la licencia de conducir

La inhabilitación no se produce simplemente por manejar un vehículo con una falla. El sistema establece que ocurre cuando el conductor pierde la totalidad de los 20 puntos disponibles.

La primera pérdida total implica una inhabilitación de 60 días. Si vuelve a quedarse sin puntos, el plazo aumenta a 120 días y, en una tercera oportunidad, llega a 180 días. Las sucesivas pérdidas tienen sanciones cada vez mayores.

Por eso, mantener el vehículo en condiciones adecuadas no solo permite evitar problemas durante un control: también ayuda a prevenir multas, descuentos de puntos y una eventual suspensión de la licencia.