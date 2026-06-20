Es oficial | Las autoridades visitarán casa por casa para escuchar a los vecinos: podrán quejarse de todos los problemas del barrio.

Desde abril, el Municipio de San Isidro lleva a sus secretarios y delegados directo a los living de los vecinos . El programa se llama “La Municipalidad en tu casa” y ya acumula 10 reuniones con más de 130 participantes en distintos barrios del distrito.

La iniciativa arrancó el 8 de abril con un objetivo claro: descentralizar la gestión municipal y dar respuestas sin burocracia.

Los encuentros se desarrollaron en:

El centro y el Bajo de San Isidro.

Santa Rita.

Martínez.

Las Lomas.

Beccar.

Boulogne.

Bajo Boulogne.

Cómo funciona el programa

Cada reunión dura exactamente una hora y cuarto. Antes del encuentro, los propios vecinos proponen el temario que quieren discutir.

El Municipio de San Isidro lleva a sus secretarios y delegados directo a los living de los vecinos. Municipalidad de San Isidro.

Los temas que más aparecen en la agenda son:

Bacheo y estado de las calles.

Luminarias y alumbrado público.

Podas de árboles.

Frecuencia de recolección de residuos.

Seguridad barrial.

Al encuentro asisten los secretarios de las áreas involucradas, como Obras Públicas, Seguridad, Movilidad e Higiene Urbana, junto a los delegados zonales.

El objetivo es dar respuestas en el momento o registrar el pedido para su seguimiento.

Al cierre de cada reunión, un moderador municipal brinda una capacitación sobre “Ojos en Alerta”, el sistema de prevención ciudadana que conecta a los vecinos directamente con el centro de monitoreo a través de herramientas digitales.

Quién puede anotarse y cómo inscribirse

La clave del programa es que el municipio no elige las casas. Son los propios vecinos quienes actúan como organizadores y postulan su vivienda.

El Municipio de San Isidro lleva a sus secretarios y delegados directo a los living de los vecinos. Municipalidad de San Isidro.

Para participar, el interesado debe ingresar al sitio oficial del municipio, completar un formulario digital y detallar la fecha tentativa, los ejes que quiere debatir y la cantidad aproximada de personas que asistirán. Luego, el equipo comunal coordina la logística.

Ante la buena respuesta de la comunidad en los primeros dos meses, las autoridades confirmaron que a partir de agosto el programa se intensificará y se realizará un encuentro por semana.

“Nuestra prioridad es romper con la burocracia de los escritorios y gestionar desde el territorio”, indicaron desde el palacio municipal.

Si bien el programa aplica por ahora solo al partido de San Isidro, el modelo de gestión descentralizada puede marcar tendencia en otros municipios del Conurbano bonaerense. Cabe destacar que los vecinos de San Isidro interesados podrán inscribirse a través de este link.