Las personas que utilizan el transporte público en la provincia de Buenos Aires contarán con nuevas herramientas de accesibilidad.

Entró en vigencia la Ley N.º 15.613, que obliga a las empresas de colectivos a incorporar pictogramas en las unidades y exige que los conductores reciban capacitación específica para mejorar la atención a pasajeros con discapacidad.

Qué cambia con la nueva ley que ya rige en la provincia de Buenos Aires

La nueva normativa, publicada en el Boletín Oficial bonaerense, incorpora el artículo 47 Bis al Decreto-Ley 16.378/57, que regula el transporte público de pasajeros.

A partir de ahora, las empresas deberán instalar pictogramas de accesibilidad en el interior de los colectivos para facilitar la comunicación con personas que presentan dificultades en el lenguaje verbal, como quienes tienen trastorno del espectro autista (TEA) u otras condiciones similares.

El objetivo es que los usuarios puedan identificar con mayor facilidad los espacios, servicios y normas dentro de las unidades, promoviendo un transporte más inclusivo y accesible.

Confirmado en Buenos Aires: los colectivos deberán incorporar pictogramas y los choferes recibirán capacitación obligatoria Fuente: Shutterstock Shutterstock

Los choferes deberán aprobar una capacitación obligatoria para obtener la licencia

La ley también modifica el artículo 26 de la Ley Provincial de Tránsito N.º 13.927. Desde ahora, los conductores del transporte público deberán acreditar la aprobación de capacitaciones vinculadas al trato adecuado hacia personas con discapacidad como requisito para obtener o renovar la licencia habilitante.

Además, el Poder Ejecutivo será el encargado de suministrar los pictogramas a los municipios que adhieran a la norma, para que también puedan colocarse en terminales de ómnibus, paradas de colectivos y otros espacios relacionados con el transporte público.

El antecedente que inspiró la ley y marcó el camino hacia un transporte más inclusivo

Antes de convertirse en una obligación provincial, algunas empresas ya habían implementado este tipo de señalización de manera voluntaria. Uno de los casos más destacados fue el de la línea 85 de Quilmes, pionera en incorporar pictogramas de accesibilidad en sus unidades.

Esa experiencia sirvió como referencia durante el tratamiento legislativo y ahora se extiende a todo el territorio bonaerense.