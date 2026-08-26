Imagen Ilustrativa hecha con Chatgpt - El Cronista Argentina.

El Registro Civil es el organismo encargado de inscribir los nacimientos y registrar el nombre elegido por los padres.

Sin embargo, la normativa establece una serie de criterios para evitar que una elección pueda afectar los derechos o la identidad del niño.

En ese contexto, los fanáticos del fútbol pueden preguntarse si es posible llamar a un hijo como un club, equipo o futbolista famoso, y si nombres como River o Boca pueden ser aceptados al momento de realizar la inscripción.

¿Se puede poner River o Boca como nombre de un hijo?

La respuesta requiere diferenciar entre el nombre de pila y la denominación de una institución deportiva.

El Código Civil y Comercial establece determinadas restricciones para la elección del nombre, pero no contiene una prohibición específica contra los nombres vinculados con equipos de fútbol.

Por eso, no existe una regla que diga expresamente que los padres no pueden intentar registrar a su hijo con un nombre relacionado con un club.

Sin embargo, que un nombre pueda ser solicitado no significa que necesariamente vaya a ser aceptado por el Registro Civil.

Qué dice la ley sobre los nombres de los hijos

El artículo 63 del Código Civil y Comercial de la Nación establece las reglas que deben tenerse en cuenta para elegir el prenombre.

La normativa permite elegir hasta tres prenombres, aunque también establece restricciones específicas.

Entre otras cuestiones, no pueden inscribirse nombres que sean extravagantes, que resulten contrarios a las costumbres o que puedan generar una afectación para la persona.

Además, no pueden utilizarse como nombres de pila los apellidos, salvo algunas excepciones previstas por la propia normativa.

¿Se puede llamar a un hijo como un jugador de fútbol?

En este caso, la respuesta depende del nombre elegido y de cómo sea considerado por la autoridad registral.

Un nombre que coincida con el de un jugador de fútbol no queda automáticamente prohibido por el hecho de pertenecer a una persona famosa.

Sin embargo, el Registro Civil puede evaluar si la elección cumple con las condiciones establecidas por la legislación.

Por ejemplo, nombres de uso habitual que también coincidan con los de futbolistas reconocidos no necesariamente presentan un inconveniente.

La situación puede ser diferente cuando se intenta registrar una denominación inusual, extravagante o que pueda afectar al niño.

¿Los padres pueden ponerle el nombre de un club de fútbol?

Los casos como River o Boca generan una situación particular porque se trata principalmente de nombres asociados a instituciones deportivas.

La legislación no establece una lista de clubes de fútbol que estén expresamente prohibidos como nombres de pila.

Sin embargo, el Registro Civil analiza cada solicitud conforme a las reglas generales previstas para los nombres.

Por eso, no puede afirmarse que cualquier nombre de club vaya a ser automáticamente aprobado. La decisión dependerá de las características del nombre y de la evaluación que corresponda realizar.

Qué nombres están prohibidos por el Registro Civil

El Código Civil y Comercial establece determinados límites para proteger el derecho a la identidad de los niños.

La normativa impide, entre otras situaciones:

Inscribir más de tres prenombres .

Utilizar nombres que sean extravagantes .

Registrar nombres contrarios a las costumbres.

Elegir nombres que puedan resultar afrentosos o perjudiciales para la persona.

Utilizar apellidos como nombres de pila, salvo las excepciones previstas legalmente.

Inscribir nombres idénticos a los de hermanos vivos cuando puedan generar confusión, con determinadas excepciones.

¿Se puede elegir un nombre relacionado con el fútbol?

Sí, en principio no existe una prohibición general de utilizar nombres relacionados con el fútbol.

La clave está en que el nombre elegido cumpla con las condiciones establecidas por el Código Civil y Comercial.

Por eso, no es correcto interpretar que todos los nombres de clubes o futbolistas están prohibidos. Tampoco significa que cualquier denominación deportiva vaya a ser aceptada automáticamente.

La autoridad registral debe analizar la elección dentro del marco de la normativa vigente.