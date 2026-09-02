Cierre de Banco Agrario y Bancolombia por feriado del 12 de enero en Colombia (foto: archivo).

El miércoles 16 de septiembre de 2026 las sucursales bancarias de todo México permanecerán cerradas durante toda la jornada. La suspensión de actividades responde a la conmemoración de la Independencia de México, una fecha marcada como día inhábil en el calendario oficial del sector financiero.

La medida alcanza a todas las entidades financieras sujetas a la supervisión de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), el organismo encargado de fijar cada año los días en que los bancos deben cerrar sus puertas y suspender operaciones.

De dónde sale esta disposición

El cierre no es una decisión aislada de cada banco, sino que está respaldado por un calendario oficial publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de diciembre de 2025. Ese documento establece con anticipación todas las fechas en las que las instituciones financieras deberán detener su atención presencial durante el año.

A esto se suma que el 16 de septiembre figura entre los días de descanso obligatorio que fija la Ley Federal del Trabajo en su artículo 74, lo que refuerza el carácter inhábil de la jornada tanto en el ámbito laboral como en el bancario.

Qué pasa con las operaciones durante ese día

Durante el 16 de septiembre no habrá atención en ventanilla en ninguna sucursal del país. Las operaciones cuya liquidación dependa directamente de los bancos deberán esperar hasta el siguiente día hábil para completarse.

Sin embargo, el cierre no afecta a los servicios digitales que seguirán funcionando con normalidad durante las 24 horas, incluso en este feriado:

los canales electrónicos

las transferencias interbancarias

los pagos con tarjeta

la banca en línea.

Por eso, la recomendación para quienes tengan trámites pendientes es resolverlos antes del miércoles 16, ya sea depósitos, pagos de tarjetas o créditos, transferencias importantes o cualquier gestión que requiera atención física en una sucursal.

Este no será el único cierre bancario del segundo semestre del año. De acuerdo con el mismo calendario oficial, los bancos también suspenderán actividades: