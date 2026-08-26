El gobierno de México ha confirmado el calendario de feriados vigente para este año. Fuente: Shutterstock

Un nuevo feriado dará paso a un último fin de semana largo previo a que termine agosto. Se debe al asueto del viernes 28 que formará tres días consecutivos de descanso ideales para realizar alguna mini escapada o quedarse en casa.

¿Por qué es feriado el viernes 28 de agosto?

El viernes 28 de agosto se conmemora el aniversario fundacional de Merlo. Por ese motivo, la Provincia de Buenos Aires incluyó la fecha en el calendario de festividades locales correspondiente a agosto de 2026.

El viernes 28 de agosto se conmemora el aniversario fundacional de Merlo. (Foto: Shutterstock) Kunakorn Rassadornyindee

La medida fue establecida mediante la Resolución 385/2026, que fija el alcance de las jornadas no laborables vinculadas con celebraciones locales en distintos municipios bonaerenses.

¿Quiénes tendrán el día libre en Merlo?

El alcance del feriado depende de la actividad laboral.

La jornada será no laborable para la Administración Pública y el Banco de la Provincia de Buenos Aires. En el caso de la industria, el comercio y las restantes actividades privadas, tendrá carácter de feriado optativo.

Esto significa que los empleadores privados podrán decidir si otorgan o no el día libre, de acuerdo con las condiciones de cada actividad.

Por ese motivo, no todos los habitantes de Merlo tendrán necesariamente el viernes 28 de agosto libre. Los trabajadores del sector privado deberán consultar con sus empleadores.

¿Habrá clases el viernes 28 de agosto?

La medida no establece automáticamente una suspensión general de clases para todos los estudiantes.

La resolución provincial contempla el alcance laboral para la Administración Pública, el Banco Provincia y las actividades privadas, pero no dispone por sí sola el cierre de todas las escuelas.

Las familias deberán consultar las disposiciones de las autoridades educativas y de cada establecimiento para confirmar si habrá actividad escolar durante esa jornada.

¿Cuándo es el próximo feriado?

De cara al resto del año, el calendario las siguientes fechas confirmadas que darán asueto para todo el país: