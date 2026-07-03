La DIAN modificó parte del calendario tributario de julio tras la incorporación de un nuevo feriado nacional. (Fuente: Archivo El Cronista Colombia)

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La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) anunció un ajuste en el calendario tributario correspondiente a julio, luego de la entrada en vigor de la Ley 2578 de 2026, que incorporó un nuevo feriado al calendario oficial del país. La modificación afecta los vencimientos de varias obligaciones fiscales y obliga a los contribuyentes a revisar las nuevas fechas establecidas.

Es importante aclarar que esta actualización responde exclusivamente a los cambios derivados de la nueva jornada festiva y no altera el resto del calendario tributario vigente.

Qué obligaciones cambiaron y cuáles son las nuevas fechas

La DIAN explicó que el ajuste aplica para algunos de los principales tributos administrados por la entidad, entre ellos el impuesto nacional al consumo, la segunda cuota del impuesto sobre la renta para personas jurídicas, el anticipo del Régimen Simple de Tributación, el IVA bimestral y la retención en la fuente.

En estos casos, los vencimientos quedaron distribuidos entre el 9 y el 24 de julio, de acuerdo con el último dígito del Número de Identificación Tributaria (NIT).

El nuevo cronograma establece que los contribuyentes con NIT terminados en 1 y 2 deberán cumplir sus obligaciones los días 9 y 10 de julio, respectivamente. Posteriormente, los vencimientos continuarán el 14, 15, 16 y 17 de julio para las terminaciones 3, 4, 5 y 6, mientras que los NIT finalizados en 7, 8, 9 y 0 tendrán plazo los días 21, 22, 23 y 24 de julio.

La DIAN modificó parte del calendario tributario de julio tras la incorporación de un nuevo feriado nacional. (Fuente: Freepik) Freepik

Los impuestos que mantendrán una fecha única de vencimiento

La administración tributaria aclaró que no todas las obligaciones quedaron sujetas al esquema escalonado por terminación del NIT, según recogió Portafolio.

Algunos tributos conservarán una fecha límite única, fijada para el 15 de julio, sin importar el número de identificación del contribuyente.

Entre ellos se encuentran los impuestos sobre bebidas azucaradas, alimentos ultraprocesados, gasolina, ACPM y el impuesto nacional al carbono. También deberán presentarse ese mismo día el IVA correspondiente a prestadores de servicios desde el exterior y las obligaciones de personas no residentes o entidades no domiciliadas en Colombia con presencia económica significativa (PES).

La DIAN pidió revisar el calendario actualizado

La entidad recomendó a los contribuyentes verificar cuidadosamente si sus obligaciones tributarias fueron modificadas por la incorporación del nuevo festivo nacional, con el fin de cumplir dentro de los plazos establecidos y evitar posibles incumplimientos.

Asimismo, recordó que la actualización solo afecta los vencimientos directamente relacionados con el cambio introducido por la Ley 2578 de 2026 y su nuevo feriado para el lunes 13 de julio, por lo que las demás obligaciones tributarias continuarán rigiéndose por las fechas previstas originalmente en el calendario vigente.

Por qué el lunes 13 de julio será feriado en Colombia

El festivo del lunes 13 de julio corresponde a la celebración de la Virgen del Rosario de Chiquinquirá , una de las fechas religiosas más importantes del calendario colombiano. La conmemoración se celebra tradicionalmente el 9 de julio, pero en 2026 el descanso se trasladará al lunes siguiente en aplicación de la Ley Emiliani.

Esta normativa establece que varios días festivos se muevan al lunes más cercano con el objetivo de generar fines de semana largos, promover el descanso de los trabajadores e impulsar actividades como el turismo, el comercio y la recreación.

Qué se conmemora el Día de la Virgen del Rosario de Chiquinquirá en Colombia

La festividad de la Virgen del Rosario de Chiquinquirá honra a la patrona de Colombia, cuya imagen se encuentra en la Basílica de Chiquinquirá, en el departamento de Boyacá.

Cada año miles de fieles participan en celebraciones religiosas, peregrinaciones y actos litúrgicos para conmemorar esta fecha, considerada una de las más importantes dentro del calendario católico colombiano.