El Gobierno nacional oficializó una reforma sobre el régimen de armas de fuego en Argentina y estableció nuevas reglas para la tenencia, registración y portación en espacios públicos. La medida fue publicada en el Boletín Oficial mediante el decreto 306/2026 y actualiza distintos puntos de la Ley Nacional de Armas y Explosivos. Los cambios abarcan desde los requisitos para acceder a un arma hasta nuevas definiciones sobre materiales prohibidos, permisos especiales y controles del Registro Nacional de Armas (RENAR). Uno de los puntos centrales de la reforma es la modificación de los criterios vinculados a la portación legal de armas en lugares públicos. La normativa establece que las autorizaciones deberán analizarse caso por caso y bajo parámetros técnicos, geográficos y de riesgo definidos por el Ministerio de Seguridad. Además, el texto señala que el acceso a la tenencia y portación no podrá quedar sujeto a restricciones consideradas desproporcionadas o irrazonables. La reglamentación incorpora nuevas condiciones para obtener o renovar permisos. Entre ellas: El objetivo oficial es reforzar los controles y actualizar el sistema frente a nuevas tecnologías y modalidades de uso. El decreto también redefine el listado de materiales prohibidos para uso civil. Entre ellos aparecen: La prohibición incluye la compra, tenencia, importación y transporte de este tipo de elementos, salvo excepciones específicas previstas por la ley. La reforma incorpora ciertos dispositivos dentro de la categoría de uso civil condicional. En ese grupo quedaron incluidos: Su utilización estará habilitada únicamente en polígonos y espacios autorizados. En actividades recreativas, las miras deberán utilizarse bajo condiciones específicas. Otro de los puntos relevantes es la flexibilización del trámite para registrar armas heredadas. A partir de ahora, los herederos podrán iniciar el proceso presentando documentación que acredite vínculo familiar, sin necesidad de esperar una declaratoria judicial previa. Según el Gobierno, esto busca agilizar la regularización y mantener la trazabilidad del armamento registrado. La normativa redefine la portación de armas de guerra como la posibilidad de llevar un arma cargada o lista para uso inmediato en espacios públicos o de acceso público. Cada autorización deberá estar debidamente fundada y tendrá vigencia limitada, condicionada al mantenimiento de la categoría de legítimo usuario. Con esta reforma, el Ejecutivo apunta a actualizar el marco regulatorio vigente, incorporando nuevos criterios técnicos y redefiniendo los mecanismos de control sobre armas y materiales vinculados al sector.