Irán confirmó el uso de una nueva generación de drones en ejercicios recientes en el Golfo Pérsico. Se trata de sistemas avanzados que integran inteligencia artificial, lo que les permite operar con un alto nivel de autonomía sin depender de señales externas. Estas aeronaves, identificadas como parte de la serie Shahed, fueron probadas en zonas cercanas al Estrecho de Ormuz, un punto estratégico para el comercio global. Su funcionamiento marca un cambio relevante en el desarrollo de tecnología militar en la región. El avance más significativo radica en su capacidad de navegación autónoma, lo que reduce la intervención humana y mejora la precisión en entornos complejos. Estos dispositivos utilizan cámaras de alta resolución y sistemas de procesamiento que analizan el entorno en tiempo real. A través de mapas internos, los drones pueden ajustar su trayectoria sin necesidad de conexión con satélites. El sistema compara constantemente las imágenes captadas con su base de datos geográfica, permitiendo corregir el rumbo de manera automática. Este proceso elimina la dependencia de tecnologías tradicionales de posicionamiento. El desarrollo de estos drones introduce nuevos retos para las estrategias militares convencionales. Esto se debe a que: Además de su sistema de navegación, estos drones incorporan elementos que reducen su visibilidad ante radares y sistemas de defensa: Estas condiciones obligan a replantear las estrategias de defensa en la región, especialmente en zonas de alta importancia geopolítica donde la vigilancia aérea es clave.