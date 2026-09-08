Oficial | Estados Unidos, México y España prohíben el ingreso al país de ciudadanos que hayan postergado la renovación del pasaporte

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Viajar al exterior requiere cumplir con una serie de condiciones migratorias que pueden variar dependiendo del destino elegido. Entre ellas, existe una que puede impedir el viaje incluso antes de abordar el avión, la vigencia del pasaporte.

Estados Unidos, México y España se encuentran entre los destinos internacionales que exigen a los visitantes presentar este documento actualizado y en condiciones. No obstante, los plazos de validez exigidos no son iguales en los tres países, por lo que resulta fundamental comprobar las reglas antes de viajar.

Las restricciones no solo pueden aplicarse al momento de atravesar un control migratorio. Las propias aerolíneas pueden verificar la documentación antes del embarque y rechazar el traslado cuando el pasajero no reúne las condiciones requeridas para entrar al destino.

Estados Unidos: qué vigencia debe tener el pasaporte para ingresar

Para viajar a Estados Unidos, los extranjeros deben contar con un pasaporte válido durante su estadía y, como regla general, con seis meses adicionales de vigencia después de la fecha prevista de salida.

Sin embargo, existe una excepción para los ciudadanos de países incluidos en el denominado “Six Month Club”: en estos casos se aplican condiciones particulares que permiten que el documento de viaje tenga una vigencia diferente a la regla general.

La validez del pasaporte también resulta relevante antes del viaje, dado que el documento se utiliza para realizar trámites migratorios previos, como la visa estadounidense o la autorización ESTA, según la nacionalidad y situación de cada viajero.

México: qué pasa si el pasaporte está próximo a vencer

En el caso de México, los visitantes extranjeros deben presentar un pasaporte válido y vigente para poder ingresar al territorio.

Además, las autoridades mexicanas advierten que algunas compañías aéreas pueden solicitar que el documento conserve al menos seis meses de vigencia, por lo que recomiendan consultar previamente cuáles son las condiciones particulares de la aerolínea elegida.

España: el requisito que deben cumplir los viajeros

Para entrar a España, los extranjeros alcanzados por estas reglas deben presentar un pasaporte o documento de viaje válido que permita acreditar su identidad.

En estos casos existe además una condición temporal clave: el documento deberá mantener su validez durante al menos tres meses después de la fecha prevista de salida de los Estados miembros y haber sido expedido dentro de los 10 años anteriores a la fecha de entrada.

Pasaporte: qué revisar antes de viajar al exterior

Además de comprobar la fecha de vencimiento, quienes tengan previsto realizar un viaje internacional deben prestar atención al estado físico del documento y al resto de los requisitos migratorios.

Entre los aspectos que pueden verificar las autoridades se encuentran la ausencia de roturas o alteraciones en el pasaporte, la coincidencia de los datos personales con el resto de la documentación, los permisos o visas correspondientes y los requisitos sanitarios o de equipaje que establezca cada destino.

Por este motivo, revisar la documentación con anticipación permite contar con tiempo suficiente para tramitar una renovación cuando sea necesaria y evitar inconvenientes al momento de abordar o atravesar los controles migratorios.