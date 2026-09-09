Colombia, Venezuela y Panamá restringen el ingreso y la salida a los ciudadanos que no presenten un pasaporte actualizado

Los viajeros que tengan previsto ingresar a Colombia, Venezuela o Panamá deben revisar la vigencia de su documentación antes de viajar. Los requisitos migratorios no son iguales en los tres países y también pueden variar según la nacionalidad y la situación del viajero.

En Colombia, la información oficial de la Cancillería establece que para determinados trámites se requiere un pasaporte vigente, mientras que la documentación necesaria para ingresar o salir del país depende también del destino y del tipo de viaje.

La autoridad colombiana señala que debe presentarse un pasaporte vigente o un documento de viaje válido cuando corresponda.

En Venezuela, el Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores (MPPRE) establece requisitos diferentes según el tipo de viajero. Para ciudadanos venezolanos que se encuentran en el exterior existen documentos de viaje específicos para regresar al país cuando el pasaporte no está vigente.

Colombia, Venezuela y Panamá restringen el ingreso y la salida a los ciudadanos que no presenten un pasaporte actualizado. Unsplash.

Los requisitos cambian según el país

Para Venezuela también existen trámites de visa que contemplan requisitos específicos de vigencia. Por ejemplo, el MPPRE indica para determinadas visas un pasaporte con una vigencia mínima de seis meses. Por eso, esa exigencia no debe presentarse como una regla única aplicable a todos los viajeros.

En Panamá, el Servicio Nacional de Migración establece que los extranjeros deben presentar, cuando la autoridad lo requiera, un pasaporte o documento de viaje vigente y, cuando corresponda, una visa de ingreso vigente. La obligación se aplica tanto en los controles de entrada como en los procedimientos migratorios relacionados con la salida.

Qué deben revisar los viajeros

La Embajada de Panamá señala además que determinados viajeros deben contar con un pasaporte válido con al menos tres meses de vigencia. La exigencia está vinculada con las condiciones de ingreso y con las categorías migratorias correspondientes.

Por otra parte, existen situaciones particulares. Panamá, por ejemplo, publicó una resolución que acepta los pasaportes venezolanos vencidos como documento de identidad válido y vigente para realizar trámites migratorios ante el Servicio Nacional de Migración.

Antes de viajar, es necesario comprobar las condiciones específicas que corresponden a la nacionalidad, el destino y el tipo de documentación utilizada.