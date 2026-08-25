El documento que todos deben mantener vigente cuando se trata de viajes internacionales es el pasaporte , ya que debido a su alcance y validez nacional debe cumplir con los estándares del país de destino.

No obstante, existe una regla de la que no todos están al tanto y que muchos países aplican en sus controles migratorio . Conocerla puede ayudar a evitar demoras e inconvenientes a la hora de abordar.

Estados Unidos, México y República Dominicana solo permiten el ingreso a quienes presenten así el pasaporte: ¿Qué solicita cada país?

Estados Unidos y República Dominicana comparten la misma regla: el pasaporte debe cumplir con un mínimo de seis meses de vigencia para que se permita el ingreso al país. México, por su parte, solo requiere que el documento se mantenga vigente durante la estadía del extranjero en su territorio.

Además, Estados Unidos solicita a los extranjeros que gestionen una visa o ESTA (Autorización Electrónica de Viaje) en el caso de países pertenecientes al Programa de Exención de Visa. Los agentes migratorios también podrían solicitar que se presente un boleto de salida y pruebas de solvencia económica.

República Dominicana, también solicita un boleto de salida y pruebas de solvencia económica, además del comprobante y dirección de alojamiento y que se complete el Formulario E-ticket.

En México , aunque no requiere que el pasaporte cumpla con el mínimo de vigencia para permitir el ingreso, algunas aerolíneas podrían negarle el embarque. Además, este país pide que se complete la Forma Migratoria Múltiple (FMM), se presente un boleto de salida y comprobantes de solvencia económica.

El documento que todos deben mantener vigente cuando se trata de viajes internacionales es el pasaporte. Imagen ilustrativa gemini ai Gemini

¿Cada cuánto hay que renovar el pasaporte en cada país?

Las vigencias de los pasaportes respectivos a cada país puede variar. En Estados Unidos, la versión de este documento para adultos tiene un periodo de validez de 10 años, mientras que los menores deben solicitar uno nuevo cada 5 años.

En México, los pasaportes se expiden con vigencias de 3, 6 y 10 años dependiendo de la edad de quien los solicite y del tipo de trámite seleccionado:

3 años: Disponible para menores de 3 años y menores de 18 años.

6 años: Disponible para personas mayores de 3 años y menores de 18 años.

10 años: Exclusivo para mayores de 18 años.

Por último, República Dominicana también expide pasaportes con vigencia durante 10 años para adultos, y de 5 para menores de edad.

Errores que pueden impedir tu viaje a Estados Unidos, México y República Dominicana: ¿Qué pasa si tu pasaporte no cumple la vigencia requerida?

Las aerolíneas pueden impedir el embarque para evitar sanciones por transportar pasajeros que no cumplen los requisitos migratorios. Si el viajero logra llegar al destino, los agentes de Migración también tienen la facultad de negar el ingreso.

Por ese motivo, las autoridades recomiendan renovar el pasaporte con varios meses de anticipación, especialmente si el itinerario incluye Estados Unidos, México República Dominicana.

Verificar la fecha de vencimiento antes de comprar los pasajes puede evitar demoras, gastos inesperados y la cancelación del viaje.