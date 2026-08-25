Buenos Aires prohíbe el ingreso de los extranjeros que no tengan el pasaporte al día.

Las autoridades migratorias argentinas de los aeropuertos de Ezeiza y Aeroparque mantienen controles estrictos respecto a la documentación a presentar para ingresar al país.

Uno de los principales requisitos exigidos a los extranjeros es la presentación de un pasaporte vigente y con los permisos necesarios. Su vencimiento puede derivar en el rechazo de la entrada o el impedimento de abordar vuelos internacionales .

Qué documentos exige Argentina para ingresar al país

Para ingresar a Argentina todos los extranjeros deben presentar un pasaporte vigente. Las autoridades consulares señalan que el plazo mínimo de vigencia para la mayoría de los países suele ser de 6 meses.

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Según la nacionalidad y desde donde se ingresa, se podrá exigir visas de turismo, pasaje de regreso o salida del país, reserva de alojamiento, medios económicos suficientes para cubrir la estadía y seguro médico .

Cuando se posterga la renovación del pasaporte o queda vencido, el problema puede aparecer en el check in, por lo que se puede negar el embarque.

Qué países pueden viajar a Argentina solo con DNI

A la hora de viajar a Argentina, existen algunos países a los que no se les pide pasaporte y podrán ingresar con DNI. Los mismos son Brasil, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela.

De todas formas, antes de viajar se recomienda: