Los celulares Android pueden presentar fallas inesperadas: la pantalla queda congelada, las aplicaciones dejan de responder o el dispositivo parece no reaccionar ante ningún comando.

En esos momentos, intentar apagarlo de manera habitual puede resultar difícil y muchos usuarios no saben cómo recuperar el funcionamiento del equipo.

Sin embargo, existe un procedimiento sencillo que puede ayudar a resolver este inconveniente sin necesidad de descargar aplicaciones ni acudir inmediatamente a un servicio técnico: mantener presionado el botón de encendido durante aproximadamente 60 segundos, una alternativa que recomienda Google.

Para qué sirve mantener presionado el botón de encendido del celular durante 60 segundos

Según las instrucciones publicadas por Google, mantener apretado el botón de encendido durante aproximadamente 60 segundos permite forzar el reinicio del celular cuando está congelado y la pantalla permanece encendida.

Esta alternativa es útil cuando el dispositivo deja de responder a los comandos táctiles, las aplicaciones quedan bloqueadas o el usuario no puede acceder al menú habitual para apagarlo o reiniciarlo.

El procedimiento busca interrumpir el estado de bloqueo y hacer que el sistema vuelva a iniciarse . De esta manera, el teléfono puede recuperar su funcionamiento normal sin que sea necesario recurrir a opciones más complejas.

Es importante tener en cuenta que no se trata de un método para reparar daños físicos, problemas de batería o componentes internos. Su objetivo es intentar recuperar un dispositivo que dejó de responder por un bloqueo del sistema.

Cómo reiniciar un celular Android que está bloqueado: paso a paso

Google recomienda un sencillo procedimiento para intentar recuperar los celulares Android que se bloquean, dejan de responder o quedan con la pantalla congelada.

Google recomienda seguir un procedimiento sencillo para intentar recuperar un teléfono que permanece congelado con la pantalla encendida.

Los pasos son los siguientes:

Identificar el botón de encendido: localizar la tecla física que permite prender y apagar el dispositivo. Mantenerlo presionado: apretar el botón durante aproximadamente 60 segundos sin soltarlo. Esperar el reinicio: permitir que el teléfono complete el proceso de reinicio. Comprobar su funcionamiento: una vez que vuelva a encenderse, verificar si responde a los comandos táctiles y permite abrir las aplicaciones normalmente.

La recomendación apunta a mantener la presión durante aproximadamente un minuto. Por eso, si el celular no reacciona después de unos segundos, hay que esperar hasta completar el tiempo indicado antes de abandonar el procedimiento.

Qué hacer si el celular Android sigue sin responder después del reinicio

Si el teléfono continúa bloqueado después de intentar el reinicio forzado, Google recomienda avanzar con otras comprobaciones para identificar el origen del inconveniente.

Una de las primeras medidas consiste en revisar si existen actualizaciones de Android pendientes. Para hacerlo, hay que ingresar en la configuración del dispositivo, seleccionar el apartado Sistema y buscar la opción de actualización de software. Los nombres de los menús pueden variar según el fabricante.

También es importante comprobar el espacio de almacenamiento disponible. Según Google, los teléfonos pueden comenzar a presentar inconvenientes cuando tienen menos del 10% de almacenamiento libre . En ese caso, es importante revisar qué archivos o aplicaciones ocupan más espacio y eliminar aquellos que ya no sean necesarios.

Otra posibilidad es que una aplicación descargada esté provocando el bloqueo. Para identificarla, Google recomienda probar el modo seguro, que desactiva temporalmente las aplicaciones instaladas por el usuario.

Si el problema desaparece en ese entorno, es posible que alguna aplicación esté interfiriendo con el funcionamiento del equipo.