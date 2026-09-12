Las bananas pueden pasar de estar amarillas y firmes a tener manchas oscuras y una textura demasiado blanda en pocos días. La temperatura ambiente influye en este proceso, pero existe un método sencillo que permite retrasar la maduración y conservarlas durante más tiempo.

El procedimiento consiste en utilizar un pequeño trozo de papel film en la parte superior del racimo, donde se encuentran unidos los tallos. La técnica busca controlar la liberación de etileno, una sustancia que las frutas producen naturalmente y que interviene en su maduración.

Por qué hay que poner papel film en el tallo de las bananas

Las bananas son frutas climatéricas, es decir, continúan madurando después de ser cosechadas. Durante ese proceso liberan etileno, que favorece los cambios de color, textura y sabor.

El extremo superior del racimo es uno de los principales puntos de liberación de este gas. Por eso, envolver esa zona con film puede ayudar a reducir la velocidad con la que el etileno llega al resto de la fruta.

Imagen ilustrativa Ilustración IA Gemini | El Cronista Audiencias

La clave está en cubrir el tallo y no envolver cada banana completa.

Cómo aplicar el truco correctamente

El procedimiento es simple:

Separar las bananas del resto de las frutas si se busca retrasar su maduración.

Cortar un pequeño trozo de papel film.

Envolver firmemente la zona superior donde se unen los tallos.

Mantener las bananas en un lugar fresco, seco y alejado de fuentes de calor.

Revisarlas periódicamente y retirar aquellas que comiencen a deteriorarse.

El film no evita para siempre que la banana madure, sino que puede ayudar a prolongar el período en el que mantiene una buena textura.

Por qué puede servir especialmente en esta época

Las bananas continúan madurando a temperatura ambiente y las condiciones de almacenamiento influyen en la velocidad del proceso.

Además, conviene mantenerlas alejadas de otras frutas que producen etileno, como manzanas, tomates y paltas, porque pueden acelerar la maduración.

Por eso, combinar el film en los tallos con un lugar fresco, ventilado y separado de otras frutas maduras puede ayudar a que las bananas duren más tiempo antes de ponerse negras.