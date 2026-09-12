El papel aluminio es muy utilizado en las cocinas.

Si bien el papel aluminio es muy utilizado para cocinar y hacer recetas de lujo, también se puede emplear para limpiar ollas y dejarlas como nuevas en pocos minutos.

Con el paso del tiempo, es común que las ollas de acero inoxidable acumulen grasa y suciedad que resulte difícil de quitar con un simple lavado. Sin embargo, el papel aluminio es un aliado fundamental para devolverles el brillo del primer día .

Cómo limpiar las ollas con papel aluminio

Gracias a las propiedades que posee, el papel aluminio ayuda a remover la suciedad superficial de una olla sin dejar marcas.

Mantener las ollas limpies es fundamental para su conservación. Ilustración IA Gemini | El Cronista Audiencias

Para hacer este truco casero se deben seguir los siguientes pasos:

Cortar un trozo de papel aluminio y hacer una bolita.

Humedecer la superficie de la olla con agua caliente.

Comenzar a frotar el papel aluminio sobre la olla. Es importante hacerlo con movimientos circulares y despacio.

Una vez que la suciedad comienza a desprenderse, se puede agregar más agua caliente y un poco de detergente.

Hacer el enjuagado final y secar para recuperar el brillo en menos de 5 minutos.

Por su parte, el secado es fundamental para que no se oxiden y duren mucho más tiempo.

Qué precauciones hay que tener

Aunque esta técnica de limpieza casera es muy sencilla , no hay que pasar por alto una serie de recomendaciones para que salga de la mejor manera y no se dañe la olla.

Cómo aplicar esta técnica casera. Ilustración IA Gemini | El Cronista Audiencias

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