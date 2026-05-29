Envolver el DNI en papel aluminio es un truco que, aunque para muchos puede parecer exagerado o innecesario, especialistas explican que busca sumar una capa extra de protección frente a posibles lecturas electrónicas no autorizadas.

La recomendación empezó a circular especialmente entre usuarios preocupados por el resguardo de datos personales almacenados en documentos modernos.

Por qué algunas personas envuelven el DNI en papel aluminio

Muchos documentos actuales incorporan chips electrónicos con tecnologías RFID o NFC, sistemas que permiten almacenar información y habilitan lecturas inalámbricas a corta distancia.

El papel aluminio actúa como una barrera física capaz de bloquear o dificultar la transmisión de señales electromagnéticas. Por ese motivo, algunas personas comenzaron a utilizarlo para reducir el riesgo de que terceros accedan a los datos del documento mediante dispositivos de lectura cercanos.

Aunque el peligro de robo de información mediante este método no es considerado frecuente, expertos en seguridad digital señalan que puede existir en lugares con mucha circulación de personas.

Qué protege este método

Quienes utilizan este truco buscan evitar posibles lecturas externas sobre documentos electrónicos y tarjetas con tecnología inalámbrica.

Entre las funciones que se le atribuyen al papel aluminio aparecen:

Bloquear señales RFID y NFC.

Reducir el riesgo de lecturas no autorizadas.

Proteger datos almacenados en chips electrónicos.

Generar una barrera adicional de seguridad.

El método también suele mencionarse para proteger tarjetas bancarias y pasaportes electrónicos.

El método también suele mencionarse para proteger tarjetas bancarias y pasaportes electrónicos.

Qué dicen los especialistas sobre este truco

Expertos en seguridad remarcan que envolver el DNI en papel aluminio no reemplaza otras medidas de protección digital, aunque puede servir como una barrera complementaria en determinadas situaciones.

Además, recomiendan mantener control sobre la documentación personal, evitar compartir datos sensibles en dispositivos desconocidos y utilizar fundas de protección específicas para documentos electrónicos.

Mientras el debate crece en redes sociales, el truco del papel aluminio vuelve a poner el foco en cómo la tecnología incorporada en documentos modernos también abrió nuevas discusiones sobre privacidad y seguridad personal.