Durante décadas, el papel aluminio fue conocido como un gran aliado en la cocina. Sin embargo, cada vez circula con más fuerza un truco que propone envolver billetes con papel aluminio para proteger su estado. Existen varios factores que pueden deteriorar los billetes con el paso del tiempo: El papel aluminio presenta características que lo vuelven un material útil para la conservación del dinero. Es incombustible, no libera gases tóxicos y ofrece una alta resistencia al fuego, lo que aporta una capa adicional de protección ante accidentes domésticos. Además, el aluminio actúa como aislante frente a la humedad, uno de los principales factores de deterioro del papel moneda. Envolver los billetes y luego colocarlos dentro de una bolsa hermética o recipiente cerrado ayuda a mantenerlos secos y en mejor estado. Más allá de las razones prácticas, existe una razón simbólica detrás de esta práctica. En el ámbito del feng shui y los rituales de abundancia, envolver un billete, en especial uno de dólar, en papel aluminio es visto como una forma de proteger la energía del dinero. Según estas creencias, el aluminio actúa como un escudo energético que ayuda a conservar la prosperidad, bloquear gastos inesperados y evitar pérdidas económicas. Muchas personas llevan el billete envuelto en la billetera, en un compartimento separado, o lo utilizan durante reuniones laborales, entrevistas o momentos clave para los negocios. El brillo del aluminio tendría la capacidad de reflejar envidias y malas vibras, mientras que el billete, especialmente el dólar, es considerado un símbolo de estabilidad y abundancia.