Para el Feng Shui, la filosofía china milenaria que busca equilibrar la energía de los espacios y los objetos, la cartera y la billetera es el hogar simbólico del dinero y todo lo que se guarda dentro de ella influye directamente en la relación que tiene cada persona con la abundancia. En este sentido, hay un objeto que los expertos en esta práctica recomiendan llevar siempre: un pequeño paquete de lentejas envuelto en papel de aluminio. Las lentejas tienen un simbolismo muy particular dentro del Feng Shui. Su forma redonda evoca la imagen de pequeñas monedas de oro, mientras que su ciclo vital (de una semilla modesta brotan decenas de legumbres) representa la multiplicación del dinero y la abundancia creciente. El papel de aluminio, en tanto, cumple una función específica y simbólica: actúa como una barrera protectora que conserva y potencia la energía asociada al objeto que envuelve. Dentro del Feng Shui, se considera que su superficie reflectante amplifica las vibraciones positivas y evita que la energía de prosperidad se disperse. La combinación de ambos elementos: la lenteja como imán de abundancia y el aluminio como contenedor energético convierte al paquetito en un amuleto compacto, discreto y accesible para cualquier persona. El procedimiento es simple, pero, según la tradición, la intención con la que se realiza es tan importante como los materiales: El Feng Shui también advierte sobre un detalle: no sirve el amuleto si la cartera está rota, sucia o desorganizada. Una cartera en mal estado, según esta filosofía, repele la energía del dinero en lugar de atraerla. Por eso, antes de poner las lentejas, conviene limpiar la cartera, sacar todo lo que no tenga relación con el dinero y ordenar los billetes de menor a mayor, con las caras mirando hacia adentro. Renovar el paquete de lentejas cada luna nueva o al comienzo de cada mes es, según los especialistas, la forma de mantener activa la energía del ritual.