En esta noticia ¿Cómo fue el robo donde los ladrones se pusieron a atender el kiosco?

Un insólito hecho delictivo ocurrió esta semana en la ciudad de Cipolletti, Río Negro. Dos delincuentes encapuchados ingresaron armados a un kiosco ubicado en la zona céntrica. En ese momento, la empleada del comercio realizaba el recuento de dinero detrás del mostrador.

Uno de los asaltantes avanzó rápidamente sobre la trabajadora y logró reducirla por la fuerza. Luego, los ladrones encerraron a la chica en el baño de atrás del local. Con la víctima aislada, el asaltante principal regresó al sector de las cajas para robarse la recaudación en efectivo.

El segundo delincuente permanecía posicionado en la puerta de acceso cumpliendo el rol de vigilancia externa. La secuencia criminal cambió cuando una clienta habitual ingresó al establecimiento para comprar. El imprevisto obligó a los delincuentes a improvisar una maniobra para no generar sospechas en la zona.

¿Cómo fue el robo donde los ladrones se pusieron a atender el kiosco?

El asaltante posicionado cerca de las cajas decidió asumir el rol de empleado de atención al público. El hombre tomó la mercadería elegida por la clienta y registró los códigos en el sistema comercial. Finalmente, el delincuente cobró la compra mediante una plataforma digital con lectura de código QR.

La compradora abonó el importe correspondiente y se retiró del local sin notar ninguna anomalía. La transferencia ingresó de manera directa en la cuenta bancaria de la dueña del comercio mientras la empleada continuaba encerrada en el baño.

Abre una nueva cadena de supermercados que le competirá fuerte a las principales empresas del sector (foto: archivo).

Una vez concretada la venta fortuita, los dos hombres concretaron la huida del lugar a pie y escaparon con el dinero robado de las cajas. Minutos más tarde, la víctima logró salir del baño y alertó a las autoridades policiales de la zona.

Las cámaras de seguridad registraron toda la maniobra delictiva e integran la investigación penal en curso. La policía rionegrina trabaja activamente para identificar y aprehender a los dos delincuentes prófugos. Por su parte, la propietaria confirmó que el dinero cobrado por el asaltante quedó registrado en su cuenta.