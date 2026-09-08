En esta noticia ¿Cómo cayó la banda que se hacía pasar por deliveries?

La Policía de la Provincia de Buenos Aires detuvo a tres hombres en el norte del conurbano bonaerense. Los sospechosos simulaban ser repartidores de aplicaciones para asaltar a adultos mayores en sus domicilios. La investigación comenzó tras el robo sufido por una mujer de 70 años en su casa.

La banda utilizaba indumentaria y herramientas típicas de trabajo para ganarse la confianza de sus víctimas. Los delincuentes portaban armas de fuego para amenazar a las personas dentro de sus viviendas. En el último caso registrado, se llevaron teléfonos celulares y varios objetos de valor del inmueble.

¿Cómo cayó la banda que se hacía pasar por deliveries?

Los investigadores identificaron tres domicilios vinculados a la organización criminal tras analizar diversas pruebas. Agentes policiales realizaron allanamientos en casas sobre la calle Darragueira al 1400, Asamblea al 2100 y Pérez Bulnes al 900. Durante los operativos, las fuerzas de seguridad detuvieron a los tres acusados.

El personal policial secuestró elementos clave para la causa durante la requisa de las viviendas. Los efectivos incautaron un bolso de delivery, prendas de vestir, un casco y una motocicleta. Además, las autoridades secuestraron frascos con cogollos de marihuana y teléfonos celulares.

Los ladrones simulaban ser deliveries y robaban a adultos mayores. Nes

Los detenidos son tres hombres jóvenes de 25 y 27 años con domicilio en el conurbano. La causa quedó dividida en dos juzgados judiciales según la tipificación de los delitos cometidos. La fiscalía correspondiente notificó formalmente a los imputados sobre los cargos iniciados en su contra.

La fiscal Carolina Asprella encabeza la investigación por el asalto a mano armada a la jubilada. La causa penal quedó caratulada como “Robo triplemente agravado en poblado y en banda con el uso de arma de fuego”. Por su parte, el fiscal Pablo Omar Menteguiaga interviene por el hallazgo del estupefaciente incautado.

El expediente continúa recopilando testimonios para certificar si la banda participó en otros robos similares en la zona norte. Las autoridades judiciales mantendrán a los tres implicados tras las rejas mientras avanza el proceso instruido. Los vecinos damnificados esperan la pronta restitución de los objetos de valor robados.