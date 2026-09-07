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Una joven fue detenida tras asaltar a hombres en distintos puntos del Gran Buenos Aires. La acusada utilizaba redes sociales para captar a sus víctimas mediante engaños y citas concertadas. Su pseudónimo era “Eluney” y operaba junto a una banda organizada en la zona oeste bonaerense en la modalidad conocida como “viuda negra”.

La investigación comenzó tras una denuncia por un hecho ocurrido en la localidad de Pilar. La sospechosa durmió a un hombre que había consumido alcohol y le robó pertenencias de alto valor. Luego escapó del lugar a bordo de un vehículo de apoyo con dinero, dispositivos electrónicos y llaves.

Los delitos que se le imputan a la viuda negra y una causa previa

La acusada sumó una imputación formal por el robo calificado bajo la modalidad de viuda negra. La fiscalía analiza las cámaras de seguridad que registraron sus movimientos antes y después del hecho. En el allanamiento secuestraron celulares, dólares, pesos y frascos goteros de vidrio.

La sospechosa ya contaba con una orden de detención previa por el delito de narcotráfico. La causa anterior la señala como dealer por tenencia de estupefacientes con fines de comercialización. Los investigadores confirmaron que la joven registraba un pedido de captura activo emitido por la Justicia.

La viuda negra ostentaba en redes sociales su vida lujosa.

Los investigadores señalaron que la acusada mostraba una vida de ostentación en redes sociales. Publicaba videos con fajos de billetes y consumos en restaurantes sin tener una actividad comercial declarada. Además, registraba una deuda bancaria importante y se desplazaba en un vehículo de alta gama.

Los cómplices detenidos y su situación judicial

La policía atrapó a dos hombres vinculados a la banda en operativos paralelos. Los sospechosos son un ciudadano venezolano de 29 años y un joven chileno de 18. Ambos circulaban en un Toyota Etios blanco utilizado durante la logística del asalto en Pilar.

La Justicia imputó a los dos acompañantes por el delito de encubrimiento. Durante los procedimientos, la Policía secuestró más teléfonos celulares y documentación relevante para la causa. Todos los involucrados quedaron a disposición de la Unidad Funcional de Instrucción número 2 de Pilar.