El gobierno de la provincia de San Luis lleva adelante una importante inversión de 314 viviendas en el marco del programa habitacional “Tenemos Futuro”, donde ya se entregaron 800 viviendas en cercanías del barrio Serranías Puntanas en la capital. En este sentido, la dirección de Obras de Arquitectura y Viviendas de la provincia detalló que lleva múltiples trabajos en el que se muestran las estructuras y etapas de obra gruesa ya consolidadas, según el cronograma estipulado. Hasta el momento se llevaron adelante las etapas de plateas, mampostería, columnas y muros portantes. Y en algunos casos, algunas viviendas ya tienen revoques y cubiertas terminadas, lo que muestra un avance significativo. A finales del año pasado, se firmó la construcción de estas viviendas en San Luis capital con estructuras de hormigón armado sismo-resistente. Además, contarán con: Todas las unidades habitacionales contarán con instalaciones completas de gas, electricidad, agua fría y caliente, cloacas y desagües. En cuanto a la fachada, los hogares presentarán revestimientos de acrílico texturado en tonos vivos y detalles grises. Las personas podían inscribirse como beneficiario del programa hasta diciembre del 2025 con los siguientes requisitos: La jornada de sorteo del programa habitacional concluyó a finales del 2025 y se confirmó el listado definitivo de quienes podrán acceder a su primer vivienda. Cabe destacar que el Gobierno provincial no anunció una fecha para la entrega de estas 314 viviendas, sin embargo, cuando se anunció el programa “Tenemos Futuro”, se aseguró que las primeras viviendas del programa se entregarán antes de la Navidad del 2026.