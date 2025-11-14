La quinta edición de la Fiesta de la Cerveza Artesanal se celebrará los días sábado 15 y domingo 16 de noviembre. (Fuente: archivo)

En esta noticia Fiesta de la cerveza: horarios, propuestas y detalles clave

Este fin de semana llega con una de las celebraciones cerveceras más esperadas de la región: la tercera edición de un festival que reúne producción artesanal, gastronomía y emprendedores en un entorno serrano único. El evento se realizará este viernes 14 y sábado 15 de noviembre en Potrero de los Funes, San Luis.

Esta localidad volverá a convertirse en escenario de un encuentro que ya forma parte del calendario cultural de la provincia. La fiesta tendrá lugar en la clásica Zona de Boxes, un espacio amplio y abierto junto al circuito semipermanente, donde miles de visitantes suelen reunirse para eventos gastronómicos y musicales. Según adelantaron los organizadores, la propuesta reunirá cerveza artesanal, gastronomía regional y espectáculos en medio del entorno natural del valle.

Fiesta de la cerveza: horarios, propuestas y detalles clave

El evento abrirá sus puertas ambos días a las 18:00 y se extenderá hasta las 03:00, con un patio cervecero integrado por más de 18 productores locales. Entre ellos habrá opciones tradicionales, variedades especiales y alternativas sin alcohol y sin TACC. Además, se presentará una cerveza colaborativa elaborada especialmente para esta edición por cerveceros de San Luis.

La fiesta incorporará también la Expo Emprendedores, un espacio consolidado dentro del circuito turístico provincial, con más de 80 proyectos de diseño, arte y productos sustentables. El objetivo es promover la economía regional y acompañar a los pequeños productores que impulsan propuestas innovadoras en el valle.

Potrero de los Funes. Fuente: Facebook Secretaría de Turismo de San Luis.

La programación incluirá música en vivo, DJ y espectáculos para todas las edades. La combinación de gastronomía, producción artesanal y entretenimiento es uno de los rasgos distintivos del festival, que en los últimos años logró posicionarse como una de las actividades más convocantes del corredor serrano.

Para ingresar, los asistentes deberán adquirir un ecovaso reutilizable, una medida aplicada para reducir el uso de plásticos descartables. El vaso tendrá un costo aproximado de $ 4.000, mientras que las recargas comenzarán desde valores accesibles para festivales de este tipo. Los primeros 50 visitantes de cada jornada recibirán un ecovaso de regalo .

Por su parte, desde el Gobierno provincial destacaron que el encuentro busca fortalecer la identidad cervecera de San Luis y promover un turismo responsable que ponga en valor el paisaje natural.