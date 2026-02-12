A lo largo del país, se llevan adelante distintas obras para mejorar la calidad de vida de los habitantes en materia de rutas. En el caso de la provincia de Tierra del Fuego en las últimas semanas se desplegó un importante plan integral para mantener y conservar una red vial clave, que tendrán múltiples beneficios en la comunicación terrestre. La Dirección Provincial de Vialidad (DPV) de Tierra del Fuego tiene el objetivo de mejorar las condiciones de las rutas y, en consecuencia, fortalecer la seguridad y transitabilidad para los usuarios, tanto locales como turistas. En este sentido, se dieron a conocer los detalles de los avances de reparaciones hasta el momento. La presidenta de la Dirección Provincial de Vialidad, Ileana Zarantonello, dialogó con El Constructor y destacó las tareas: “Nos encontramos trabajando en distintas rutas fueguinas en pos de la seguridad vial y mejorar la transitabilidad. Estas intervenciones buscan mejorar la circulación y garantizar calzadas en buen estado”, aseguró. Del mismo modo, la funcionara remarcó que también se mejorarán las condiciones del Puente del Río San Pablo. Por último, Zarantonello realizó un llamado a los conductores de la región: “Se solicita a los conductores transitar con precaución, dado que en los sectores continúa la presencia de maquinaria realizando trabajos complementarios”. Si bien avanzó la obra en un gran portentaje, todavía no está disponible en un 100% para la utilización de sus usuarios. Este trabajo tendrá múltiples beneficios para la producción local ya que mejorará las comunicaciones terrestres. Asimismo, los turistas que visiten el “fin del mundo” vía terrestres gozarán de un tránsito más seguro y eficaz a la hora de recorrer la provincia.