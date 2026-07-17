La llegada de Netflix cambió profundamente la forma en la que se consumen películas y series, al punto que varias empresas tuvieron que repensar su estrategia de distribución.

La llegada de Netflix cambió profundamente la forma en la que se consumen películas y series, al punto que varias empresas tuvieron que repensar su estrategia de distribución y a 2026, existen entre 8 y 10 plataformas de streaming compitiendo por la atención y el tiempo de los usuarios.

Debido a nuevas actualizaciones, la plataforma de streaming Netflix dejará de estar disponible en determinados televisores que ya no cumplirán con los requisitos para poder abrir la aplicación y permitir su uso.

Netflix dejará de funcionar en todos estos televisores a partir del 31 de julio: ¿Cuáles son?

A partir del 31 de julio, Netflix dejará de ser compatible con televisores inteligentes antiguos que ya no cumplen con los requisitos técnicos mínimos de la plataforma. La medida afecta a equipos lanzados antes del 2015.

Esto se da porque sus sistemas operativos dejaron de recibir actualizaciones y no pueden ejecutar las versiones más recientes de la plataforma.

Entre los modelos que dejarán de funcionar:

Samsung Smart TV fabricados antes del 2015

Sony modelos Bravia de las series

KDL XBR W95

LG:

Infinia LX95000 Nano LED LM9600 Otros Smart TV fabricados antes del 2015

Panasonic

AX900 VT50 Viera TC-P50VT25



A partir del 31 de julio, Netflix dejará de ser compatible con televisores inteligentes antiguos que ya no cumplen con los requisitos técnicos mínimos de la plataforma

Netflix dejará de abrir en todos estos televisores a partir del 31 de julio: ¿Por qué sucederá?

La aplicación dejará de abrirse porque ya no podrá actualizarse, por lo que no se podrá acceder al catálogo desde ese televisor. Esto sucede porque ya no cuentan con la capacidad de procesamiento, memoria, estándares de seguridad ni compatibilidad con las funciones de la plataforma.

Quienes tengan estos dispositivos no necesariamente tienen que cambiar el televisor, pueden conectar un dispositivo externo compatible como jun reproductor de streaming.