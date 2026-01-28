El Gobierno nacional ajustó las reglas del servicio militar en el país (Fuente: archivo).

El Ministerio de Defensa confirmó un cambio clave en el servicio militar obligatorio en Colombia: a partir de la reglamentación más reciente, los jóvenes que actualmente prestan servicio en el Ejército podrán extender su permanencia entre seis y doce meses adicionales, bajo un esquema de prórroga voluntaria.

La decisión quedó oficializada con la firma del decreto que desarrolla la Ley 2384 de 2024, la cual modificó la Ley 1861 de 2017, marco legal vigente del reclutamiento y la prestación del servicio.

¿Qué significa la prórroga voluntaria del servicio militar en Colombia?

La prórroga voluntaria es una nueva etapa que permite a los conscriptos seguir en filas más allá del tiempo obligatorio, siempre que exista voluntad expresa del soldado y aprobación de sus mandos. No se trata de una extensión automática, sino de una opción regulada que busca dar continuidad a quienes ya cuentan con formación y experiencia operativa.

Desde Defensa explican que esta figura responde a la necesidad de optimizar el talento humano dentro de las Fuerzas Militares y evitar la salida inmediata de personal que ya se encuentra entrenado.

Defensa extendió los procesos y ahora todos los jóvenes del Ejército podrán permanecer hasta un año más.

¿Hasta cuándo pueden permanecer los jóvenes en el Ejército?

Con la nueva reglamentación, los jóvenes podrán permanecer hasta un año más después de completar el tiempo regular del servicio militar obligatorio. La extensión puede ser por seis o doce meses, dependiendo de la solicitud y de la evaluación interna que realicen las unidades militares.

Este ajuste impacta principalmente a soldados regulares, campesinos y bachilleres que deseen continuar vinculados de manera temporal al Ejército Nacional.

¿Por qué Defensa decidió extender el servicio militar obligatorio?

El Ministerio de Defensa señaló que la medida tiene varios objetivos estratégicos. Entre ellos, retener a los jóvenes con mejor desempeño, fortalecer la continuidad operativa de las unidades y aprovechar la experiencia adquirida durante el servicio.

Además, el Gobierno busca que la salida de los soldados hacia la vida civil sea más gradual, reduciendo el impacto que supone el licenciamiento inmediato en términos laborales y educativos, especialmente en regiones donde las oportunidades son limitadas.

¿Cuáles son los requisitos para acceder a la prórroga del servicio militar?

Para extender el servicio, los conscriptos deberán cumplir condiciones específicas definidas por la cartera de Defensa. Entre las principales se encuentran:

Presentar la solicitud formal con al menos cuatro meses de anticipación al licenciamiento.

Contar con buen concepto disciplinario y operativo por parte de los superiores.

No tener sanciones disciplinarias ni antecedentes penales durante el servicio.

Aceptar las condiciones de permanencia, con la posibilidad de desistir posteriormente.

Estas reglas quedaron incorporadas al Decreto Único Reglamentario del Sector Defensa (1070 de 2015), mediante una nueva sección que regula esta modalidad.