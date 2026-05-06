En el ámbito del ejército brasileño, resalta su notable capacidad, marcada no solo por la cantidad de efectivos, sino también por el hecho de que dispone del mejor financiamiento, superando el presupuesto de sus vecinos. Estas características han contribuido a que se realicen importantes avances en el ámbito de la tecnología de defensa. En el contexto geopolítico de América Latina, Brasil se erige como la nación más influyente, consolidándose como la principal potencia militar de la región. Su relevante posición es un elemento clave en la dinámica de las relaciones internacionales en el continente. Según informes internacionales como el The World Factbook de la CIA, Brasil cuenta con más de 376.000 militares activos y una reserva superior al millón de efectivos, lo que lo posiciona como la fuerza más significativa de la región. A esto se suma un presupuesto para defensa que en 2023 alcanzó los 22.900 millones de dólares, según el SIPRI, cifra que lo coloca notablemente por encima de sus pares latinoamericanos. Este nivel de inversión asegura la operatividad de una fuerza terrestre moderna con más de 2.200 vehículos blindados, una armada en expansión y una fuerza aérea que opera con aeronaves de última generación. Además, Brasil mantiene presencia militar en la Amazonía, en fronteras sensibles y en áreas marítimas estratégicas, consolidando un control territorial que resulta complejo de igualar en América Latina. Uno de los pilares fundamentales de su poder militar radica en la capacidad de desarrollar tecnología propia. Empresas como Embraer, Avibras y Ares están dedicadas a la producción de aviones de combate, drones, misiles y vehículos blindados que cumplen con rigurosos estándares internacionales. En la actualidad, el país opera cazas Gripen E/F, helicópteros tácticos KC-390 y avanza en las pruebas del submarino nuclear Álvaro Alberto, el primero de su tipo en América Latina. Brasil destina aproximadamente el 7,4% de su presupuesto de defensa a investigación y desarrollo, lo que no solo fortalece su autonomía tecnológica, sino que también disminuye la dependencia de importaciones. Esta estrategia de autosuficiencia consolida su posición como una potencia militar en ascenso en el contexto global. El ranking de Global Firepower 2024 coloca a Brasil en la posición 12 a nivel mundial, superando a países como Irán, Israel y Ucrania. Este reconocimiento no proviene únicamente de la magnitud de su ejército, sino también de su sobresaliente capacidad logística, su amplia presencia territorial y la valiosa experiencia adquirida en diversas operaciones internacionales. Brasil ha participado activamente en misiones de paz de la ONU y ejerce una considerable influencia en organismos regionales como la Conferencia de Ejércitos Americanos y UNASUR Defensa, lo que consolida su doble papel: ser una potencia militar y un actor clave en la diplomacia de defensa.