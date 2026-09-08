La relación de Angelina Jolie con Camboya comenzó durante el rodaje de Lara Croft: Tomb Raider, en 2001, y con el tiempo se convirtió en un compromiso con la conservación ambiental y el desarrollo de las comunidades locales.

En 2003, la actriz creó una iniciativa que comenzó con el trabajo junto a comunidades rurales para despejar zonas afectadas por minas terrestres. El proyecto se amplió posteriormente hacia la conservación de los bosques, la protección de la fauna y la generación de oportunidades laborales para los habitantes de la región.

La organización, fundada por ella y actualmente conocida como Maddox Foundation, lleva el nombre de su hijo mayor, Maddox, nacido en Camboya. Su trabajo se concentra especialmente en la región de Samlaut, en el noroeste del país.

El sorprendente plan de Angelina Jolie para salvar un bosque en Camboya.

Cómo Angelina Jolie impulsó la conservación de un bosque afectado por la caza ilegal

En 2006, la fundación asumió la responsabilidad de proteger el Samlaut Multiple Use Area, un territorio forestal de 60.994 hectáreas que se extiende por las provincias de Battambang y Pailin.

Uno de los principales objetivos fue combatir problemas como la tala ilegal y la caza furtiva, además de recuperar y preservar el ecosistema. Para hacerlo, la organización comenzó a reclutar y capacitar a habitantes de la zona como guardabosques, encargados de patrullar el bosque y detectar actividades ilegales.

La biodiversidad de Samlaut incluye especies amenazadas como el elefante asiático y el pangolín de Sunda. Una investigación de biodiversidad realizada en la zona confirmó la presencia de ambas especies y permitió obtener información para orientar las tareas de conservación.

Imagen ilustrativa de Camboya

Por qué contrató a antiguos cazadores furtivos como guardabosques

Uno de los aspectos más llamativos de la iniciativa fue la decisión de incorporar como guardabosques a personas que anteriormente se dedicaban a la caza furtiva.

Angelina Jolie explicó en una entrevista con Vogue que, al conocer el impacto que los cazadores furtivos tenían sobre la fauna de Samlaut, decidió incorporarlos al programa de conservación.

La idea era convertir a quienes conocían las prácticas de caza y el territorio en parte de la estrategia para proteger el bosque.

Con el paso de los años, el programa evolucionó hacia un sistema de guardabosques locales que trabajan junto con las autoridades ambientales de Camboya. En 2016, varios de esos trabajadores fueron reconocidos como funcionarios gubernamentales bajo la supervisión del Ministerio de Medio Ambiente.

Actualmente, la fundación también desarrolla programas destinados a generar ingresos sostenibles para las comunidades, entre ellos iniciativas de agricultura y apicultura. El objetivo es que las actividades económicas sean compatibles con la conservación del bosque.

Qué impacto tiene el proyecto de Angelina Jolie en las comunidades locales

El trabajo de la Maddox Foundation no se limita a la protección de los bosques. Desde sus primeros años, la organización incorporó programas relacionados con infraestructura, salud, educación y medios de vida sostenibles.

Uno de los primeros objetivos fue despejar zonas afectadas por minas terrestres para que pudieran volver a ser utilizadas de manera segura por las comunidades. Con el tiempo, la fundación también construyó infraestructura sanitaria, apoyó programas educativos y desarrolló sistemas para mejorar el acceso al agua y al saneamiento.

El proyecto también avanzó en la restauración de los bosques y en alternativas económicas para los habitantes. Un ejemplo es el programa de apicultura, que capacita a productores locales y busca generar ingresos que dependan de la conservación del ecosistema.