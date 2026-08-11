Para él, comprender el universo mediante la razón no impedía mantener una actitud de asombro ante aquello que todavía escapa al conocimiento humano.

En el año 1940, durante un simposio en Nueva York, Albert Einstein, una de las personalidades más destacadas de la ciencia, elaboró una breve reflexión que, con el transcurso del tiempo, se transformaría en una de las frases más memorables sobre la felicidad.

Años más tarde, estas reflexiones sobre la relación entre ciencia y religión continuarían formando parte del legado intelectual de Einstein. En sus escritos, el físico defendía una mirada en la que el conocimiento científico y la búsqueda de sentido no debían excluirse mutuamente .

La narrativa que subyace a una de las citas más memorables de Albert Einstein

La frase surgió en el marco de las reflexiones de Albert Einstein sobre la relación entre la ciencia, la religión y la búsqueda de conocimiento. En 1930, el físico publicó el ensayo Religion and Science, donde sostuvo que ambas podían complementarse en lugar de considerarse necesariamente enfrentadas.

Años después, en 1941, retomó esa idea en el texto Science, Philosophy and Religion, con una formulación que se volvería célebre: “La ciencia sin religión está renga y la religión sin ciencia está ciega”.

Para Einstein, sin embargo, la palabra “religión” no hacía referencia sólo a las instituciones religiosas ni a la creencia en un Dios personal. El científico la utilizaba también para hablar de una dimensión de valores, propósito y asombro frente al universo, mientras que consideraba que la ciencia aportaba el conocimiento necesario para comprender la realidad.

Su frase planteaba una relación de complementariedad: la ciencia necesitaba una orientación ética y la religión debía mantenerse en diálogo con el conocimiento científico. (Fuente: Representación creada con IA) Representación creada con IA - El Cronista

Qué quiso decir Einstein con su reflexión sobre ciencia y religión

Al afirmar que “la ciencia sin religión está renga y la religión sin ciencia está ciega”, el físico no planteaba necesariamente una oposición entre ambas, sino que señalaba los límites que, a su juicio, podía tener cada una por separado.

Su reflexión también se alejaba de la idea de que la religión debía competir con la ciencia para explicar el funcionamiento del universo.

Para Einstein, la ciencia permitía comprender la realidad a partir de la observación y el razonamiento, mientras que la dimensión religiosa podía aportar valores, sentido y una actitud de asombro frente al mundo.

Por eso, la frase terminó convirtiéndose en una de las citas más conocidas de Einstein sobre espiritualidad y conocimiento.