La Tierra comenzó a aumentar la velocidad de rotación en los últimos años, haciendo los días más cortos.

La Tierra aumentará ligeramente su velocidad de rotación en al menos dos días, lo que ocasionará que duren menos tiempo de lo habitual, informó la revista Popular Mechanics.

El tiempo que tarda nuestro planeta en girar completamente sobre su eje es de alrededor de 86,400 segundos. Sin embargo, desde 2020 los científicos han observado que la rotación terrestre se está acelerando, lo que provoca días más cortos.

¿Cuándo serán los días más cortos del año?

El Servicio Internacional de Sistemas de Referencia y Rotación de la Tierra prevé que el 22 de julio y el 5 de agosto serán los días más breves de este 2026. En esas fechas, se estima que la duración del día se reducirá entre 1.3 y 1.51 milisegundos respecto a lo normal.

La Tierra comenzó a aumentar su velocidad de rotación. Fuente: Archivo.

Hasta ahora, el récord del día más corto se registró el 5 de julio de 2024, cuando el planeta completó su rotación 1.66 milisegundos más rápido de lo habitual.

Este fenómeno está relacionado con la órbita de la Luna, ya que la Tierra tiende a girar más rápido cuando nuestro satélite natural se encuentra muy al norte o al sur del ecuador terrestre. En las dos fechas previstas, la Luna estará cerca de su distancia máxima respecto al ecuador del planeta, lo que contribuye a esta aceleración.

Qué relojes deberán ajustarse

Investigaciones recientes sugieren que el aumento en la velocidad de rotación terrestre podría deberse a terremotos, cambios en las corrientes oceánicas o al derretimiento del hielo polar.

Estos cambios pueden afectar los relojes de sistemas tecnológicos sensibles, como el GPS y las redes bancarias y eléctricas, que requieren sincronización en fracciones de millonésimas de segundo y deberán tener en cuenta la reducción del tiempo de rotación de la tierra.