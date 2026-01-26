En esta noticia

Los empleados de comercio continúan recibiendo en febrero 2026 un importante refuerzo salarial gracias al acuerdo paritario firmado por la FAECyS (Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios).

El bono confirmado de $ 100.000 no remunerativo se mantiene vigente durante 2026, y se incorporará al salario básico a partir de abril. De esta manera, funcionará como un enorme refuerzo para los primeros meses del año.

¿Cuánto cobrarán los empleados de comercio en febrero de 2026?

El nuevo bono que recibirán los empleados de comercio se divide en sumas fijas de $ 40.000 y $ 60.000 que se sumaron a las escalas salariales actualizadas desde diciembre 2025. De esta manera, los sueldos pueden pasar el millón de pesos en cada categoría.

Este beneficio aplica a todos los trabajadores mercantiles del Convenio Colectivo 130/75 en todo el país (salvo acuerdos complementarios locales que puedan sumar extras).

El monto de $ 100.000 entró en vigencia desde diciembre y seguirá otorgándose en enero, febrero y marzo de este año. Por este motivo, los sueldos llegarán con estos extras:

  • Enero: suma fija de $ 40.000 + suma fija de $ 60.000
  • Febrero: suma fija de $ 40.000 + suma fija de $ 60.000
  • Marzo: suma fija de $ 40.000 + suma fija de $ 60.000
  • Abril: los montos pasan ser parte de las escalas básicas.

Escalas salariales de empleados de comercio en febrero de 2026

Las escalas vigentes corresponden al acuerdo de diciembre 2025 y se mantienen sin modificaciones porcentuales adicionales hasta abril. Así queda el sueldo básico aproximado de cada grupo:

Maestranza

  • Categoría A: $ 1.155.795
  • Categoría B: $ 1.158.000
  • Categoría C: $ 1.169.560 ​

Administrativos

  • Categoría A: $ 1.167.268
  • Categoría B: $ 1.171.860
  • Categoría C: $ 1.176.448
  • Categoría D: $ 1.190.218
  • Categoría E: $ 1.201.690
  • Categoría F: $ 1.218.519

Cajeros

  • Categoría A: $ 1.171.091
  • Categoría B: $ 1.176.448
  • Categoría C: $ 1.183.333

Vendedores

  • Categoría A: $ 1.171.091
  • Categoría B: $ 1.194.044
  • Categoría C: $ 1.201.690
  • Categoría D: $ 1.218.519

Auxiliares

  • Especializado A: $ 1.180.274
  • Especializado B: $ 1.194.041.

Vale destacar que también hay que tener en cuenta la antigüedad del trabajador, concepto que incrementa un 1% más de sueldo por cada año trabajado. Se trata de porcentaje que se aplica a los montos remunerativos y no remunerativos, tal como sucede con la suma fija de este acuerdo.